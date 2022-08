Lazada Gelar Seminar Parenting untuk Optimalkan Kesiapan Anak Masuk Sekolah

(Lia Kurtz. Foto: Dok. Lazada)

(yyy)

Melanjutkan komitmen menjadi sahabat orang tua dalam hal tumbuh kembang buah hati, Lazada kembali menghadirkan Lazada Mother & Baby Festival, festival belanja kebutuhan ibu dan anak serta rangkaian seminar edukasi parenting yang mengusung tema “Raising a Little Happy Learner” di tanggal 24-26 Agustus 2022.Bekerja sama dengan ParenTalk, sebuah platform berbasis komunitas digital yang fokus dalam memberikan dukungan bagi keluarga Indonesia, seminar edukasi parenting kali ini akan mengupas tuntas topik seputar kegiatan yang dapat dilakukan orang tua dalam mempersiapkan anak menuju rutinitas sekolah. Juga, hal-hal yang bisa diperhatikan orang tua ketika memilih pendidikan terbaik bagi sang buah hatiLia Kurtz, SVP FMCG Lazada Indonesia, mengatakan setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya berhasil, termasuk dalam hal pendidikan. Lazada memahami, ada banyak sekali faktor yang bisa memengaruhi keberhasilan pendidikan seorang anak, dan tentunya hal tersebut tidak luput dari peran orang tua. Mulai dari mempersiapkan hingga mendampingi anak di masa belajar serta menjalani rutinitas sekolah."Oleh karena itu, di Mother and Baby Festival kali ini bekerjasama dengan ParentTalk, kami menggandeng para expert khusus untuk membantu orang tua mengenali berbagai hal yang bisa dilakukan untuk membantu anak menjadi pribadi yang senang belajar dan mengeksplorasi untuk keberhasilannya di jenjang pendidikan, baik formal maupun non formal," tutur Lia dalam virtual Media Gathering 'Lazada Mother and Baby Festival', Senin (22/8).Sementara, Marsha Tengker, M.Sc, M.Psi, sebagai seorang ibu dan Psikolog juga turut menyampaikan apresiasi atas dihadirkannya Lazada Mother and Baby Festival ini."Sebagai orang tua, aku ingin mempersiapkan yang cukup untuk anak. Sebelum memasuki jenjang pendidikan, aku masih perlu belajar banyak terlebih dari ahlinya. Kegiatan seperti ini bisa membuka wawasan lebih banyak orang tua agar bisa bereksplorasi sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan anak, termasuk sangat mengapresiasi seluruh kegiatan positif yang dapat membantu para orang tua dalam mencari tahu cara terbaik untuk memilih sekolah yang sesuai dengan potensi serta cara belajar anak," ungkap Marsha.Lebih lanjut, Lia menyebutkan berbagai topik yang diangkat pada rangkaian Lazada Mother and Baby Festival kali ini meliputi skrining tumbuh kembang serta kesehatan fisik dan mental anak. Juga, bagaimana melihat tanda kesiapan sekolah anak, hingga yang tak kalah penting adalah bagaimana mengenali gaya belajar anak, yang tentunya dapat membantu orang tua dalam memilih sekolah yang tepat dan sesuai dengan anak. Semua seminar edukasi ini dapat disaksikan di akun instagram @parentalk.id."Tidak hanya seminar edukasi parenting, sebagai solusi all-in-one kebutuhan ibu dan anak, selama Lazada Mother & Baby Festival nanti berlangsung, Lazada juga akan menghadirkan serangkaian promo untuk membantu orang tua memenuhi sang buah hati, yang bisa dinikmati hanya di aplikasi Lazada. Semoga rangkaian seminar edukasi yang kami hadirkan bisa menginspirasi orang tua Indonesia dalam mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak mereka," tutup Lia.