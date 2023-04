Sambut Cerahnya Idulfitri, Nivea x Kakena Hadirkan Kolaborasi Spesial 'Kemilau Biru'

(yyy)

Bulan suci Ramadan lekat dengan kembali suci, menjadi pribadi yang lebih baik dan jiwa yang baru secara luar dalam. Ramadan merupakan momen yang tepat bagi kita untuk mencari cahaya baru menjadi jiwa yang baru di hari yang fitri.Melalui self-care, yang adalah kunci untuk memulai pancaran kilau cantikmu. Memberikan perhatian terhadap diri, merawat tubuh serta pikiran diri sendiri dengan kasih memberikan manfaat untuk kesehatan fisik dan jiwa.Pada Ramadan kali ini, NIVEA mengajak para wanita untuk memancarkan kilau baru di Hari Raya dengan tampilan yang lebih bercahaya dari luar dan dalam. Dengan menempatkan perhatian pada diri sendiri, ciptakan ruang untuk lebih fokus pada kesehatan dan kecantikan kulit tubuhmu. Pasalnya, pancaran kilau dirimu akan terlihat dari wajah yang berseri dan kulit yang sehat.Terinspirasi dari ragam kecantikan wanita Indonesia. Sosok feminim yang juga kuat dalam mengarungi semua hal dalam hidup. NIVEA merayakan kilau bulan suci Ramadan dengan campaign Kemilau Biru untuk sambut cerah Ramadan dengan kilau lembut wanita Indonesia.Indra Pribadi Agustian selaku Head of eCommerce Beiersdorf Indonesia menjelaskan dalam campaign Kemilau Biru, NIVEA menggaet brand lokal Kakena sebagai kolaborator. Brand lokal yang selalu mengusung desain produk yang universal dengan sentuhan pattern yang unik, dengan guratan kisah story telling yang tetap menonjolkan wisdom dari icon budaya Indonesia.Seperti diketahui, Kakena merupakan brand lokal yang menorehkan cerita tentang pengalaman hidup melalui pola dan lukisan yang dituangkan ke dalam berbagai produk yang unik."Dalam proses design kolaborasi Kemilau Biru bersama NIVEA, dengan inspirasi kelembutan dan keanggunan wanita Indonesia yang tercermin dari ragam kecantikan yang begitu anggun. Kelembutan ini tertuang dan terekspresikan dalam setiap goresan cerita dalam karya ilustrasi. Dengan pilihan warna delicate serta sentuhan fairytale untuk mengekspresikan kelembutan, sementara keanggunan dan ketangguhan tergambar pada landmark di merchandise kolaborasi ini," jelasnya.Indra pun berharap keseluruhan cahaya cantik yang tergores di Kemilau Biru ini semoga bisa menginspirasi wanita untuk memancarkan cahaya barunya, untuk sambut cerah Ramadan, dengan merawat diri luar dalam.