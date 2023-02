Wagginton, Aplikasi yang Mudahkan Paw Parents Penuhi Keperluan Si Anabul

Wagginton menawarkan lima keungulan:

1. Layanan 24 jam

2. Produk lengkap dan pet profile

3. Free gift dan produk terlengkap

4. Pengiriman cepat

5. Garansi harga termurah

(TIN)

Bagi pencinta hewan atau pet lovers, hewan peliharaan lebih dari sekedar teman tetapi juga bagian dari dirinya. Makanya perawatan yang diberikan untuk hewan peliharaan juga harus baik, mulai dari pakan, grooming, hingga keperluan kesehatan.Apalagi di tengah musim pancaroba yang membuat hewan peliharaan rentan terserang penyakit. Hal itu menjadi perhatian super apps Pet Commerce di Indonesia, Wagginton, yang menawarkan segala kebutuhan puppy dan kitten hingga adult dan senior.Apalagi aplikasi ini bisa pet lovers unduh di google Playstore dan Appstore yang mudah diakses di mana pun dan kapan pun.Berbeda dengan toko perlengkapan hewan yang memiliki jam buka dan tutup. Wagginton akan melayani Paw Parents selama 24 jam, pengiriman juga bisa dilakukan kapan pun mengantisipasi keperluan mendadak bagi hewan kesayangan."Dengan desain easy to use dan layanan 24 jam serta bantuan belanja melalui whatsapp akan memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan hewan peliharaan kapan pun dan di mana pun," ujar Shieren Budiawan, Marketing Director Wagginton.Ekosistem Wagginton boleh dibilang menjadi yang terlengkap di Indonesia tidak hanya produk kebutuhan Anabul, Pet Commerce satu ini juga memiliki jasa fotografi bernama Pawparazzi Studio, untuk mengabadikan momen berharga Paw Parents dengan hewan kesayangan."Selain itu, kesehatan hewan juga bisa dipantau melalui fitur Pet Profile pada aplikasi Wagginton yang berisi biodata hewan sehingga Paw Parents dapat dengan mudah menyesuaikan produk yang ingin dibeli dengan kebutuhan Anabul," imbuh Shieren.Pet Profile pada aplikasi Wagginton juga mampu menyesuaikan rekomendasi produk berdasarkan jenis dan ras dari anabul, sehingga produk yang diberikan akan sangat sesuai dengan kebutuhan dan keunikan masing-masing Anabul.“Contohnya, jika kita memiliki anjing ras Golden Retriever dalam Pet Profile, maka pada aplikasi akan muncul rekomendasi produk sesuai dengan jenis ras anjing kita,” ungkapnya.Banyak toko perlengkapan hewan yang tidak memiliki produk lengkap untuk anabul, padahal perkembangan hewan ketika masih berusia dibawah satu tahun sangat penting. Dan, Wagginton hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut.Bahkan memberikan pilihan paket yang sesuai dengan kebutuhan Paw Parents.“Kami fokus menyediakan kebutuhan anabul secara lengkap, maka dari itu, Wagginton hadir untuk menyediakan produk terbaik, termasuk yang di-develop oleh veterinarians, dan nutritionist untuk perkembangan dan kesehatan hewan peliharaan,” lanjut Shieren.Fitur baru pada aplikasi Wagginton, New Paw Parent Starter Kit juga tersedia untuk membantu pemilik puppy memilih kebutuhan untuk Anabulnya.Dalam paket tersebut misalnya untuk puppy terdiri dari makanan wajib seperti dry food, wet food dan treats. Paketnya juga terbagi dalam tingkatan level yang menyesuaikan dengan budget Paw Parents.Menurut Shieren, hadirnya Wagginton juga menjadi solusi karena selain jaminan produk 100 persen original dengan harga yang bersaing.Wagginton juga selalu memberikan edukasi kepada paw parents sehingga mampu menentukan produk atau brand terbaik yang sesuai dengan kebutuhan hewan peliharaan.Selain layanan 24 jam, yang menjadikan Wagginton lebih unggul dari pet commerce lainnya adalah ketersediaan online delivery selama 24 jam. Usai melakukan pembelian produk apa pun itu."Paw Parents bisa menerima produk dalam hitungan jam dengan layanan instant delivery dan sameday delivery. Hal ini karena Wagginton sudah bekerja sama dengan kurir instan yang tersedia sehingga memudahkan produk sampai di tangan Paw Parents lebih aman dan cepat," jelas Shieren.Wagginton membantu perkembangan hewan peliharaan di semua usia dengan fitur Pet Profile juga memberikan rekomendasi produk lengkap untuk membantu meningkatkan kualitas hidup hewan peliharaan.Segala kebutuhan Anabul bisa dipenuhi melalui aplikasi Wagginton tentunya dengan harga terbaik dan terjangkau.Sebagai super apps aplikasi terlengkap khusus hewan, Wagginton juga memberikan promo setiap bulan yang relevan dengan kebutuhan Paw Parents.“Seperti di bulan Februari ini kami ada promo Pet Dental Month Sale untuk meningkatkan awareness mengenai kesehatan gigi dan mulut hewan peliharaan kita,” pungkas Shieren.