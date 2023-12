(Foto: Dok. Yuni)

Pendaki gunung asal Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Putri Handayani, akan segera berangkat ke Benua Antartika pada bulan Desember 2023 untuk menjalani Road to The Explorer’s Grand Slam “Antarctic 8 Expedition”.Sesuai dengan nama ekspedisinya, Putri memang menargetkan petualangannya ini untuk meraih gelar The Explorer’s Grand Slam, yaitu sebuah gelar prestisius yang disematkan kepada para penjelajah dan petualang yang dapat menuntaskan pendakian 7 puncak tertinggi di 7 benua, ditambah penjelajahan ke Kutub Utara dan Selatan.Jika Putri berhasil menuntaskan misinya, ia akan menjadi orang Indonesia dan wanita Asia Tenggara pertama yang mendapatkan titel tersebut.Di Road to The Explorer’s Grand Slam “Antarctic 8 Expedition” ini, Putri menargetkan dua hal. Yang pertama adalah mengibarkan bendera Merah Putih di puncak Gunung Vinson (4.892 mdpl) yang merupakan gunung tertinggi di benua Antartika. Sementara, yang kedua adalah penjelajahan dengan ski ke titik paling selatan bumi, Kutub Selatan, tepatnya di sepanjang garis lintang terakhir (South Pole Last Degree, 890-900S)."Untuk Gunung Vinson dan Kutub Selatan, saya memilih lokasi latihan yang kurang lebih bisa mensimulasikan tantangan-tantangan yang akan saya hadapi di Antartika. Jika dibandingkan Gunung Vinson, penjelajahan ke Kutub Selatan buat saya lebih menarik. Karena untuk Gunung Vinson setidaknya sudah ada 11 pendaki Indonesia yang saya kenal berhasil mencapai puncak. Tapi untuk penjelajahan ke Kutub Selatan, belum pernah dilakukan orang Indonesia sebelumnya," ujar Putri dalam konferensi pers pada Kamis, (30/11), di Kemang, Jakarta.Upaya Putri untuk menaklukan sekaligus mengharumkan nama bangsa ini, tentunya telah mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI), Produsen alat aktivitas luar ruang buatan dalam negeri, Eiger Adventure, serta National Geographic Indonesia."Kita sangat mendukung orang-orang yang bisa menginspirasi generasi muda termasuk Putri ini. Secara moriil kami sudah mendukung karena putri salah satu orang yang juga menorehkan prestasi dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Putri silahkan menggapai cita-cita, ingat bahwa bangsa Indonesia sangat mencintai Putri jadi silahkan melakukan proses sampai puncak dan pulang dengan selamat," tutur Yanto perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.Sebelum mendaki ke Gunung Vinson, Putri Handayani sudah mendaki lima gunung tertinggi di dunia. Diantaranya Gunung Kilimanjaro (tertinggi di benua Afrika), Carstensz Pyramid (tertinggi di benua Australia dan Oseania), Elbrus (tertinggi di Benua Eropa), Aconcagua (tertinggi di benua Amerika Selatan) serta Denali (tertinggi di Benua Amerika Utara).Selain misi meraih gelar The Explorer’s Grand Slam, Putri juga membawa misi lain untuk pemberdayaan perempuan Indonesia. Ia ingin perempuan Indonesia tidak ragu dan bertekad kuat jika memiliki mimpi dan cita-cita di berbagai bidang, meskipun bidang itu didominasi oleh laki-laki.Tentunya, Putri juga tidak sendiri dalam menjalankan misinya. Turut mendukung upaya Putri tersebut, sejumlah perhimpunan beranggotakan mahasiswa hingga lulusan Universitas Indonesia lainnya seperti Ikatan Alumni UI (ILUNI UI), Ikatan Alumni Fakultas Teknik UI (ILUNI FTUI), Kamuka Parwata Fakultas Teknik UI (KAPA FTUI), dan Yayasan KAPA FT."Tidak ada kata tidak mungkin bagi perempuan Indonesia. Jika yakin sudah mempunyai skill dan tekad yang bulat, perempuan bisa bekerja, bertualang dan berbakti di segala bidang. Dan itu diperlukan semangat dan konsistensi yang tinggi dari setiap individu," tutup Putri.