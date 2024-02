Manfaatkan Teknologi dalam Keuangan, Maucash Sabet Penghargaan Top Digital PR

(TIN)

Maucash (PT Astra Welab Digital Arta) mengumumkan bahwa perusahaan telah meraih penghargaan bergengsi sebagai penerima TOP Digital Public Relations (PR) Award dalam ajang yang diselenggarakan oleh Tras n Co dan InfoEkonomi ID.Penghargaan ini merupakan pengakuan atas dedikasi Maucash dalam memperkuat presensinya di ranah digital, serta keseriusan perusahaan dalam membangun reputasi yang kuat serta keterlibatan yang aktif dalam ekosistem digital.Proses penilaian yang dilakukan untuk TOP DIGITAL PR Index telah berlangsung dari Oktober2023 hingga Desember 2023. Metode pendekatan Desk Research digunakan dengan mempertimbangkan tiga aspek digital sebagai parameter utamanya, yaitu: digital media aspect, digital reputation aspect, dan digital engagement aspect.Maucash berhasil menonjol dalam ketiga aspek ini, sehingga mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin dalam pemanfaatan teknologi digital dalam industri keuangan.Lalavenya Sara selaku Head of Customer Relationship Management Maucash menyampaikan prestasi ini bukan hanya menjadi sebuah penghargaan semata, tetapi juga merupakan sebuah tonggak bersejarah bagi Maucash. Kesuksesan ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen bersama tim Maucash yang selalu bersemangat untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan."Sangat membanggakan bagi kami untuk menerima penghargaan ini. Ini adalah refleksi dari dedikasi dan kerja keras tim Maucash dalam memperkuat kehadiran kami dalam dunia digital," ujarnya.Lebih lanjut, Lalavenya mengatakan momentum ini akan menjadi pendorong bagi Maucash untuk terus menjaga standar kualitas dan meningkatkan kinerja perusahaan. "Kami juga berkomitmen akan terus berinovasi dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, sesuai dengan semangat perusahaan, yaitu "Bertumbuh Bersama, Memberi Makna," ungkapnya.Selain itu, Maucash juga akan terus melakukan perluasan terkait pinjaman produktif di tahun2024, dengan fokus untuk menjangkau area yang lebih luas lagi dalam segmen B2B di seluruhIndonesia."Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memberikan kontribusi yang nyata dalam pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tras n Co dan InfoEkonomi ID atas penghargaan ini, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Maucash dalam perjalanan ini," tutup Lalavenya.