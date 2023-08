Indonesia PR Summit 2023 Bertabur Tokoh Komunikasi

(ROS)

Jakarta: The Iconomics kembali menggelar 4th Indonesia Public Relations Summit 2023 yang mengangkat tema 'Innovation for Reputation'. Acara yang meliputi workshop, seminar, dan award ini menjadi 'pesta' untuk para praktisi public relations (PR) dan masyarakat yang memiliki perhatian kepada dunia PR di Indonesia.Sejumlah nama yang sudah populer dan malang melintang di industri PR turut meramaikan dalam rangkaian acara yang digelar pada 3 hingga 4 Agustus 2023. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi akan menyampaikan pidato kuncinya dalam seminar. Adapun pembukaan workshop akan dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi Publik dan Kehumasan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas), Hery Kurniawan.Dalam workshop, tokoh-tokoh yang akan memberikan insight-nya adalah Chief Executive Officer Nexus Risk Mitigation & Strategic Communication, Firsan Nova; Communication Director Rajawali Foundation yang juga Wakil Sekretaris Umum I Perhumas, Fardila Astari, dan Dewan Pengurus Nasional Institute of Certified Sustainability Practitioners, Stella Septania.Adapun pembicara yang akan mengisi seminar adalah Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan Achmad Purwantono; Former VP Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI), Silih Agung Wasesa, Associate Profesor di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies, Nyarwi Ahmad; Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Juri Ardiantoro; dan Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI), Agung Laksamana.Founder & CEO The Iconomics, Bram S Putro mengatakan acara yang digelar setiap tahun ini selalu menghadirkan para pembicara yang mumpuni di bidangnya. Nuansa baru akan selalu dihadirkan dalam acara yang digelar rutin setahun sekali ini, mulai dari temanya hingga para pembicaranya."Kami berkomitmen menyediakan ruang-ruang bagi para praktisi PR dan masyarakat yang memiliki concern terhadap dunia PR untuk meningkatkan wawasannya. Oleh karena itu, kami menghadirkan workshop dan juga seminar. Kemudian, sebagai apresiasi kepada praktisi PR dan kerja-kerja dari tim PR maka kami menutup rangkaian acara ini dengan penghargaan atau award," kata Bram.Ia berharap Indonesia PR Summit 2023 ini akan memberikan kontribusi kepada dunia PR di Indonesia. Dukungan dari banyak pihak juga menjadi bagian penting suksesnya acara ini. Pasalnya, kolaborasi dengan multi stakeholder menjadi kunci di era kolaborasi saat ini.Acara ini turut didukung oleh asosiasi, perguruan tinggi, dan media massa. Asosiasi yang memberikan dukungan acara ini meliputi Perhumas, PAFI, APPRI, IPRA Humas, APRN, dan H3 Jakarta. Perguruan tinggi yang turut mendukung adalah Universitas Bakrie dan Indonesia Banking School.Adapun media massa yang turut mendukung Indonesia PR Summit 2023 adalah Metro TV, Medcom, Media Indonesia, Sindonews TV, Sindonews.com, dan Trijaya FM.