Perhatikan, Ini 5 Kebiasaan yang Tanpa Disadari Bisa Merusak Bulu Mata

(Ekstensi bulu mata juga menjadi salah satu pemicu kerusakan bulu mata. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Selain dapat menunjang penampilan, bulu mata juga berperan dalam melindungi mata dari benda asing. Perlu diketahui, pertumbuhan bulu mata pada manusia dimulai sejak dalam kandungan, tepatnya saat embrio memasuki minggu ke-22 hingga 26. Oleh sebab itu, fungsi bulu mata sangat penting bagi manusia, terutama untuk menjaga kesehatan mata.Sayangnya, tanpa disadari ada beberapa kebiasaan yang dapat merusak bulu mata , seperti berikut ini:Kamu harus menjepit bulu mata sebelum menggunakan maskara . Melansir dari Reader's Digest, Sabah Feroz dari Blink Brow Bar mengatakan secara umum, jika kamu menggunakan penjepit bulu mata, maka kamu harus menggunakannya dengan benar sebelum memakai maskara dan tidak terlalu dekat dengan ujung bulu mata. Karena, hal ini akan merusak kutikula bulu mata dan menyebabkan kerusakan mata.Tetap memakai full make up saat tidur tidak hanya menyebabkan jerawat, tapi juga penyebab utama kerusakan bulu mata. Cara bekerja maskara adalah dengan membuat bulu mata kaku, sehingga sangat rentan terhadap kerusakan begitu digunakan.Menurut Sharon Lipetz Gjieli, pemilik Makeup By Lips LLC, "Selalu pakai tisu make up atau make up remover di meja samping tempat tidur Anda selama Anda malas saat mencuci muka dan itu pun bukan pilihan yang tepat," sarannya.Mudahnya, jika kamu memiliki banyak waktu untuk menggunakan make up, pastikan juga untuk menginvestasikan jumlah waktu yang sama untuk menghapusnya.Ekstensi bulu mata merupakan cara yang mudah untuk mendapatkan bulu mata yang tebal dan panjang. Namun, hal itu juga bisa memicu kerusakan bulu mata lho."Aku menolak untuk menyarankan ekstensi bulu mata yang terlalu berat atau terlalu lama untuk mendapatkan bulu mata yang tebal. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan permanen pada folikel Anda atau menyebabkan bulu mata jatuh sebelum waktunya," ujar Talin Haghnazarian, ahli kosmetik berlisensi.Meskipun terlihat tidak berbahaya, berbagi kosmetik dengan orang lain dapat menimbulkan dampak buruk. Alat-alat kosmetik bukanlah tempat yang bersih karena bersentuhan langsung dengan kulit berminyak, bibir pecah-pecah, dan bulu mata yang kotor. Dengan berbaginya kepada orang lain dapat menyebarkan kuman dan bakteri.Menggosok mata terlalu kencang bisa merusak seluruh area mata, termasuk bulu mata. Lakukanlah secara lembut ketika menggosok-gosok mata dan ingatlah untuk melakukan dengan lembut juga saat memakai maskara dan mengeringkan wajahmu.