Memasuki Usia 20-an, Saatnya Pakai 5 Produk Perawatan Kulit Ini

1. Pakai tabir surya setiap hari

(Mencuci muka setiap hati utamanya sebelum tidur sangat dianjurkan. Tujuannya agar kulit tidak perlu lagi mengeluarkan energi tambahan untuk menangkal radikal bebas yang menempel. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

2. Cuci muka setiap hari

3. Lakukan eksfoliasi secara teratur

4. Gunakan produk mengandung vitamin C

5. Berinvestasi dalam produk retinol

(TIN)

Saat usia 20 tahun, kebanyakan perempuan belum begitu memerhatikan penuaan pada kukit. Namun begitu, dengan semakin banyaknya polusi udara, bukan tidak mungkin terjadi penuaan dini meskipun umur kamu masih di angka 20-an.Enggak mau kan istilah kaki gagak, kulit kendur, atau kerutan dan garis-garis halus muncul di wajah mulusmu? Jadi, tak ada salahnya untuk melakukan pencegahan penuaan dini dari usia kepala dua ini.Spesialis kulit mengatakan berulang kali, untuk menghindari kerutan , hal terbaik yang dapat dilakukan adalah mulai melawannya sebelum kerutan itu muncul. Kulit akan menua secara alami selama bertahun-tahun, proses penuaan biasanya dimulai pada usia akhir 20-an atau awal 30-an. Selama waktu ini produksi kolagen mulai menurun, menyebabkan kulit lebih tipis."Fungsi kelenjar keringat dan minyak juga berkurang, sehingga kulit kita menjadi lebih kering," ujar dermatolog bersertifikat dari New York Dermatology Group Amy Perlmutter.Di usia 20-an, rutinitas anti-penuaan harus difokuskan pada pencegahan. Dalam memerangi efek penuaan, hal utama yang harus menjadi pusat setiap rezim perawatan kulit adalah menghalangi efek faktor eksternal pada kulitmu, seperti polusi dan sinar UV.Sebagaimana yang sudah dirangkum dari laman Insider, berikut adalah beberapa tips perawatan kulit yang baik di usia 20-an untuk membantu meminimalkan munculnya kerutan di masa depan.Jika ingin memperlambat proses penuaan, hal terbaik yang bisa mulai dilakukan adalah memasukkan tabir surya ke dalam rutinitas perawatan kulit pagi. Seperti yang dikatakan dokter kulit Mona Gohara, 90 persen tanda penuaan berasal dari paparan sinar UV yang tidak terlindungi.Kamu seharusnya tidak hanya memakai tabir surya selama musim panas, karena matahari memiliki efek berbahaya bahkan di musim dingin atau pada hari berawan.Mencuci wajah setiap hari mungkin tampak seperti hal yang sangat mendasar untuk dilakukan. Namun, ini merupakan kebiasaan yang baik untuk dilakukan. Dengan demikian, kamu menghilangkan kotoran, polusi, dan sel kulit mati yang menumpuk di pori-pori setiap hari.Rutinitas pembersihan wajah terbaik adalah menggunakan air dan sabun. Tetapi jika ingin menggunakan pembersih, maka disarankan untuk memilih produk yang memiliki surfaktan alami dan bahan pelembap.Pengelupasan kulit juga akan membantu menghilangkan agen berbahaya seperti sel kulit mati dan kotoran, serta mengaktifkan pembaruan kolagen setiap hari. Inilah yang menjadikannya langkah penting lainnya dalam rutinitas anti-penuaan yang baik.Pengelupasan kimia menghilangkan lapisan atas kulit dengan melemahkan lipid yang mengikatnya bersama-sama, sehingga menghilangkan sel-sel kulit kusam dan mati dan memperlihatkan sel-sel kulit yang sehat."Mulailah menggunakan produk yang mengandung Vitamin C atau antioksidan lain. Ini membantu mencegah penuaan dini dengan mencegah kerusakan oksidatif yang terjadi akibat paparan sinar UV dan polusi lingkungan," jelas dokter kulit kosmetik Annie Chiu.Antioksidan adalah senyawa kimia yang membantu melawan radikal bebas, yang menyebabkan penuaan sel. Selain dalam kosmetik, vitamin C juga banyak ditemui dari buah dan sayuran.Usia 20-an adalah waktu yang tepat untuk mulai memasukkan retinoid ke dalam rutinitas anti-penuaan. Pasalnya, retinoidsecara efektif merangsang pertumbuhan kolagen saat kulit mulai memproduksinya lebih sedikit."Retinoid mengajarkan sel-sel yang menua bagaimana berperilaku seperti sel-sel yang lebih muda dan lebih sehat dengan mendorong mereka untuk berubah lebih cepat. Ini membuka jalan bagi pertumbuhan sel baru," ujar dokter kulit Joel Schlessinger.Retinol bukan hanya bahan anti-penuaan yang hebat, tetapi juga membantu mencegah jerawat, yang menjadikannya produk unggulan untuk perawatan kulit di usia 20-an.