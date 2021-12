4 Langkah Mencegah Bau Badan untuk Pria

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Masalah bau badan tak hanya menghinggapi kita. Kadang meski terlihat tampan, beberapa aktor Hollywood tak lepas dengan masalah bau badan.



Seperti halnya Zac Efron yang cukup malas membersihkan tubuhnya, seusai berolahraga. Kemudian ada Brad Pitt yang memiliki masalah kebersihan. Aroma tubuhnya dikabarkan sangat tidak enak. Hal itu diungkap oleh Eli Roth.



"Soalnya saya jarang mandi. Anak ada 6, dan saya harus menyiapakan mereka semua. Saya tak punya banyak waktu, man. Tisu basah saja pengganti mandi," kata Pitt kepada Roth ketika diprotes bau badannya dilansir dari The Richest.



Nah membahas soal bau badan, kegantengan seorang pria tidak hanya dilihat dari wajah dan sikap, melainkan juga kerapian, kebersihan dan aroma tubuhnya.



Aroma merupakan salah satu poin penting yang perlu diperhatikan para lelaki, terlebih jika ingin menarik perhatian lawan jenis. Menurut penelitian Frontiers in Psychology (2017) disebutkan bahwa penglihatan, penciuman, dan pendengaran merupakan indera-indera penting untuk menentukan ketertarikan terhadap seseorang.



Sehingga, pria yang memiliki wangi yang pas, harum dan unik biasanya selalu memiliki nilai plus tersendiri bagi para wanita dan sulit terlupakan. Berikut tips bagi para pria untuk beraktivitas seharian tanpa bau badan:

1. Jangan lupa mandi, dua kali sehari

Hal penting yang wajib dilakukan untuk mencegah bau badan adalah rutin mandi untuk membersihkan tubuh dari bakteri, keringat, dan kotoran yang menempel pada tubuh. Bakteri yang jarang dibersihkan dan mengendap di pori-pori kulit bisa menimbulkan bau badan jika bercampur dengan keringat. Oleh karena itu pastikan untuk memilih sabun yang mengandung anti bakterial.

2. Perhatikan kebersihan ketiak

Ketiak yang kurang terjaga kebersihannya merupakan salah satu faktor pemicu bau badan. Selain rutin membersihkannya saat mandi, diperlukan juga sesekali mencukur bulu ketiak dan merapikan rambut-rambut di bawah lengan itu agar tidak menjadi sarang pertumbuhan bakteri penyebab bau badan.

3. Gunakan deodoran

Deodoran sudah menjadi salah satu perawatan tubuh yang wajib digunakan untuk mencegah bau badan. Agar dapat beraktivitas seharian tanpa bau badan, pilihlah deodoran yang mengandung antiperspiran supaya dapat mengurangi keluarnya keringat berlebih di bagian ketiak.

4. Menggunakan cologne terpercaya

Setelah melakukan rutinitas di atas, pastikan pada step terakhir. Yaitu menggunakan cologne untuk menghindari bau badan. Seperti Bellagio Sport dari Bellagio Homme.



"Gunakan cologne pada setiap titik di mana kamu dapat merasakan detak jantungmu. Contohnya seperti pada pergelangan tangan, kedua sisi leher, dan di bagian dada. Agar aroma cologne keluar lebih maksimal dan tahan lama," ujar Rochelle Bloom, kepala dari Fragrance Foundation.

(FIR)