Cinta Laura dan Putri Marino Bakal Hadir di Festival Film Cannes 2023, Begini Persiapannya

(Ki-Ka: Bubah Alfian, Aditya, Deddy Lukmanda, Cinta Laura Kiehl, Putri Marino, Klairine Rustan, Yoland Handoko, Glenn Prasetya, dalam acara konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta, Senin, 22 Mei 2023. Foto: Dok. Yuni)

Festival Film Cannes ke-76 yang berlokasi di Palais des Festivals et des Congrès, telah berlangsung sejak 16 hingga 27 Mei 2023. Ajang perfilman paling bergengsi ini tentu dihadiri oleh sejumlah aktor, aktris hingga pelaku industri film ternama dari seluruh dunia.Termasuk Cinta Laura Kiehl dan Putri Marino sebagai perwakilan brand kecantikan global, L'oreal Paris, akan turut berpartisipasi di red carpet Festival Film Cannes 2023."Setelah 10 tahun kita kembali hadir di Cannes dan ini bukan hanya untuk mendukung tapi untuk mendorong perempuan di seluruh dunia untuk tampil di indsutri perfilman. Alasan mendasar kami memilih mereka adalah kesamaan value L'oreal Paris dengan Cinta dan Putri yaitu memberdayakan dan sangat menginspirasi perempuan. Selain itu, kami juga ingin menunjukkan kecantikan wanita Indonesia di ajang paling bergengsi tersebut," ungkap Klairine Rustan, Product Executive Makeup L'Oréal Paris.Untuk memastikan Cinta Laura dan Putri Marino siap tampil di red carpet Cannes Film Festival 2023, L'Oréal Paris berkolaborasi dengan para talenta di bidang fashion dan beauty terbaik Indonesia.Mulai dari Make Up Artist Selebriti Bubah Alfian dan Aditya, serta desainer terkemuka seperti Tex Saverio, Hian Tjen, Maison Met – Mety Choa, Jacob Wil, Toton dan SOE Jakarta. Serta Yoland Handoko, Fashion stylist dan fashion director dari Krama Creative Consultant."Konsep busana untuk Cinta Laura itu terinspirasi oleh kecantikan bidadari yang turun dari kahyangan. Kami akan menggunakan ornamen kain luric dengan motif yang dibuat geometrical. Intinya aku ingin membuat Cinta terlihat seperti dewi saat di red carpet Cannes. Sedangkan, Putri akan dibalut dengan busana bertema 'The New Regal' yang akan membuatnya tampak seperti ratu di masa kerajaan, namun dibuat lebih modern dan kekinian," jelas Yoland.Sementara, untuk look make up keduanya, Bubah Alfian menambahkan bahwa akan menonjolkan bagian mata dan rahang Cinta Laura yang begitu indah dan tegas. Sedangkan, tampilan Putri Marino akan lebih bold dengan gaya rambut sleek. "Kami akan menggunakan rangkaian produk L’Oréal Paris untuk menciptakan make up look yang cantik dan flawless saat di red carpet Cannes nanti jadi semua mata akan tertuju pada Cinta Laura dan Putri Marino," tutup Bubah.