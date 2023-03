5 Inspirasi Make Up Terlihat Flawless untuk Bukber ala Beauty Vlogger Indonesia

1. Nanda Arsyinta

2. Abel Cantika

3. Kiara Leswara

4. Rachel Goddard

5. Tasya Farasya

Buka puasa bersama atau bukber dengan keluarga, teman kantor, atau reuni sekolah adalah salah satu momen yang paling dinantikan saat Ramadan, khususnya bagi Kaum Hawa. Biasanya, para perempuan akan memikirkan pakaian yang ingin di mix and match, bahkan hingga model make up yang akan digunakannya.Nah, jangan sia-siakan momen ini untuk tampil cantik dan menawan. Inilah 5 inspirasi make up ala beauty vlogger yang bisa kamu coba!Kombinasi blush on pink dengan glossy lips memang tak pernah gagal membuat wajah lebih segar. Menyontek Nanda, kamu bisa menggunakan riasan blushingnya untuk acara buka puasa. Riasan mata dan blush on bernuansa pink, membuat look ini cocok bagi kamu ingin tampil feminim dan flawless.Nanda juga membingkai matanya dengan winged eyeliner untuk menambah kesan mata yang lebih besar dan panjang. Pengaplikasian highlighter yang tidak terlalu mencolok berhasil membuat tampilan ini lebih natural.Korean look ini memadukan blush on ‘nyebrang’ dan ombre lips yang bikin tampilanmu lebih cute. Untuk membuat ombre lips ala korea, kamu dapat menggunakan lipstik warna nude ataupun pink muda, dan menambahkan warna yang lebih gelap pada area tengah bibir.Tanpa winged liner, tampilan satu ini cocok buat kamu yang memiliki bambi eyes atau memiliki bentuk mata yang besar. Apabila kamu tidak ingin riasan mata yang terlalu polos, kamu dapat memakai bulu mata palsu dengan ukuran natural.Perpaduan antara glossy look dengan clean look ini cocok buat kamu yang ingin tampil santai tapi tetap elegan. Selain untuk acara bukber, tampilan ini juga dapat kamu terapkan untuk make up sehari-hari.Kiara memadukan riasan mata simple bernuansa coklat dengan pulasan blush on berwarna peach. Polesan lipstik nude memberi kesan My Lips But Better (MLBB) sehingga bibir tampak lebih alami, tapi lebih baik dari aslinya. Ciri khas dari look ini juga terletak pada pengaplikasian highliter agar memberi kesan glowing.Siapa sangka jika kantung mata dapat membuat wajah lebih awet muda? Tren make up asal Korea ini dikenal dengan Aegyo Sal yang dapat diartikan juga sebagai senyuman mata. Tampilan ini juga akan membuat matamu tampak lebih besar. Caranya dengan menggunakan eyeshadow, liner coklat atau pensil alis, highlighter untuk mata.Pada look ini, ia memilih riasan matte yang juga dapat menyamarkan pori-pori wajah. Polesan blush on peach dan lipstick pink adalah kunci agar makeup tidak terlalu pucat atau monoton.Arabian look ala Tasya Farasya ini cocok dengan tema Ramadan, terlebih saat buka puasa bersama. Tampilan ini memfokuskan pada bagian inner corner mata yang diberi eyeliner atau celak mata.Hal ini digunakan untuk menegaskan bentuk matamu seperti riasan khas wanita timur tengah. Sapuan eyeshadow berwarna gelap serta bulu mata yang lebat dan panjang akan membuat matamu juga lebih besar.Meski tampilan glowing memang masih tren, tak sedikit yang menggemari tampilan matte. Kamu dapat memadukan matte powder atau matte foundation dengan untuk mewujudkan look ini. Agar tampak padu, kamu dapat menggunakan matte lipstick warna nude.