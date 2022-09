Tips Menyimpan Make Up agar Kualitasnya Tetap Baik

1. Kelompokkan peralatan make up

2. Perhatikan suhu

3. Gunakan skin fridge

(Cara terbaik untuk menyimpan peralatan make up ialah dengan mengelompokkannya per kategori. Foto: Ilustrasi. Dok. Unsplash.com)

4. Kuas bersih dan bebas debu

5. Hindari kantong plastik

6. Isi wadah sebaiknya penuh

(yyy)

Perempuan dan make up hampir tak bisa dipisahkan. Karena bagi perempuan, make up merupakan barang yang sangat penting untuk menunjang penampilan. Nah, supaya alat make up tetap awet dan terjaga kualitasnya, perlu diperhatikan tata cara penyimpanan yang benar.Melansir dari House Beautiful adalah tujuh cara menyimpan make up yang tepat, seperti:Cara terbaik untuk menyimpan peralatan make up ialah dengan mengelompokkannya per kategori. Simpan berdasarkan jenis produk. Pisahkan produk yang sering dan jarang digunakan.Beberapa produk biasanya perlu disimpan dalam kondisi tertentu. Setelah dipisahkan menurut kategori dalam wadah, kamu bisa meletakkannya di laci atau lemari obat dalam kamar mandi.Jika kamar mandi kamu memiliki ventilasi yang buruk, sebaiknya simpan peralatan make up di tempat lain, seperti kamar tidur."Suhu ruangan kadang dapat mengubah kandungan kimia dalam make up. Kamar mandi berukuran kecil dan tertutup cenderung menjadi lebih lembap dan suhunya melebihi suhu kamar. Sebaiknya simpan di kamar tidur, atau di area yang tidak terkena sinar matahari langsung untuk meminimalkan oksidasi produk," ujar Allan Avendano seorang ahli kecantikan.Selain itu, dengan menyimpan peralatan make up di kamar tidur akan mencegah pertumbuhan bakteri. Menyimpan make up di tempat yang salah berpotensi menurunkan kualitas produk dan membahayakan kesehatan kulit.Guna menjamin kestabilan suhu area penyimpanan make up, Allan menyarankan untuk menggunakan kulkas mini khusus untuk menyimpan peralatan make up (skin fridge). Beberapa produk seperti krim pemutih lebih baik disimpan di dalam kulkas."Saya memilikinya dan sangat bermanfaat. Semua produk perawatan kulit saya tetap dingin. Skin fridge membantu menjaga produk perawatan kulit tetap segar untuk jangka waktu lebih lama," katanya.Menurut Allan, idealnya kuas harus dibersihkan sesering mungkin karena tidak pernah selalu steril. "Realitanya, orang sibuk dan kadang malas. Jadi, saya katakan setidaknya setiap dua minggu kuas dibersihkan," ujarnya."Saya tidak akan membiarkan kuas berada di tempat terbuka karena debu akan menempel. Saya menyimpannya di lemari," tambah Monica Nguyen.Untuk menjaga kualitas make up, tidak disarankan menggunakan kantong plastik."Kemas produk make up Anda dalam wadah yang ringkas, wadah yang keras biasanya lebih baik daripada kantong plastik. Menyimpannya di kantong plastik membuat peralatan makeup lebih rentan rusak," tutur Allan.Penting untuk memastikan tidak ada celah kosong di antara produk make up karena akan saling berbenturan dan wadahnya bisa pecah. Allan menyarankan agar celah kosong tersebut diisi kapas atau benda lunak lainnya.