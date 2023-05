Terdapat Kata 'PA++' pada Sunscreen, Apa Artinya Ya?

(FIR)

Sering menemukan lambang + (plus) pada produk sunscreen kamu? Ternyata, menambahkan bagian tersebut tidak sembarangan, lho. Ini ada artinya, menurut dokter spesialis kulit.Tabir surya atau sunscreen menjadi produk wajib yang digunakan pada saat ini. Terlebih, Indonesia sekarang ini mencapai suhu panas yang bisa membuat kulitmu menjadi bermasalah jika tak dilindungi.Penggunaan sunscreen dianjurkan sejak dini. Menurut dr. Indah Maharani, SpKK., anak kecil bisa diberikan sunscreen sejak berumur 6 bulan. Karena merupakan bentuk perlindungan pada kulit yang cenderung sensitif."Kalau terkena sinar matahari akan lebih memberikan efek buruknya. So penting banget apalagi di masa seperti ini sebagai daily use pria, wanita dan anak-anak juga," katanya pada acara Anessa Summer House di PIK.Ternyata, dalam memilih tabir surya, kamu perlu memerhatikan produk sunscreen yang kamu gunakan. Selain kandungannya, kamu juga perlu memerhatikan SPF dan lambang plus tersebut.Dokter yang akrab disapa dr. Rani pun mengatakan bahwa SPF perlu diperhatikan, khususnya pada iklim tropis di Indonesia. Ia menyarankan untuk tetap menggunakan tabir surya SPF 50, dengan catatan melakukan pemakaian berulang setiap 40 menit sekali."Jangan lupa SPF itu kan perlindungan untuk UV B, proteksi untuk UV A pasti kamu sudah familiar indikatornya PA++++, semakin banyak + nya artinya proteksi terhadap UV E akan lebih tinggi, itu basic nya," lanjutnya.Lebih lanjut, dr. Rani menjelaskan bahwa arti dari PA adalah proteksi untuk menjauhkan kulit dari kusam dan gelap. Sementara itu, bagian plus atau tambah menjadi tanda semakin tinggi proteksi yang diberikan."Plus itu sampai empat. Semakin tinggi proteksinya, plusnya akan semakin banyak," jelasnya.Selain memilih sunscreen, dr. Rani juga menyarankan untuk menggunakan produk perawatan kulit wajah ini sebanyak dua ruas jari. Ini berlaku untuk seluruh wajah dan leher kamu. Pastikan untuk semuanya dipakai secara merata.