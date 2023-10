T-Space at Bintaro 9, dr. Tompi Jadikan Sebagai Tempat Community Building yang Lengkap

(Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga turut hadir dalam pembukaan T-Space at Bintaro 9 ini. Foto: Dok. Istimewa)

Beyoutiful Aesthetic Center

Lengkap dengan ISMC dan kuliner

(Menghadirkan tempat yang nyaman serta lengkap. Foto: Dok. Istimewa)

(T-Space at Bintaro 9. Video: Dok. Instagram T-Space at Bintaro 9/@t_spacebintaro)

(TIN)

Antusiasme masyarakat yang menginginkan sebuah tempat yang lengkap dengan segala tujuan sekarang ini semakin meningkat. Konsep one-stop place inilah yang disajikan oleh T-Space at Bintaro 9 yang berlokasi di Bintaro sektor 9 – Tangerang Selatan. Tempat yang berluas 6.400 m2 ini buka dari hari Senin-Minggu mulai jam 9 pagi hingga jam 10 malam.T-Space at Bintaro 9 mengusung konsep “Where Collaboration, Creativity & Wellness meet under one roof!” Itulah mengapa di T-Space Bintaro telah hadir beberapa tenant yang mewakili goals dan konsep dari tempat ini, yaitu: 'Beyoutiful Aesthetic Center, Indonesia Sports Medicine Center (ISMC), dan juga El Profesor Steakhouse.'T-Space at Bintaro 9 ini didirikan oleh dr. Tompi untuk dijadikan sebagai tempat community building yang nantinya juga diharapkan akan menjadi wadah bagi para seniman untuk memamerkan karya-karya terbaiknya, menyelenggarakan pagelaran atau show, atau bahkan menjual karya-karya tersebut ke peminatnya.Selain terbuka untuk para seniman atau artis yang ingin berkolaborasi, T- Space at Bintaro 9 yang memiliki area indoor dan outdoor juga membuka kesempatan bagi para penyelenggara acara mengadakan private atau public event mulai dari arisan, lamaran, wedding, brand activation, dan lainnya.Tidak hanya itu, T-Space at Bintaro 9 ini juga akan menyelenggarakan pagelaran musik rutin di setiap bulannya dan menjadi tempat untuk para penikmat musik dapat berkumpul.“T-Space ini saya buat karena saya ingin punya satu tempat di mana semua yang ingin saya kerjakan ada. Itulah kenapa T-Space ini punya konsep satu gedung yang isinya bisa jadi gallery, creative hub, sekaligus ada Beyoutiful Clinic, ISMC, dan El Profesor,” ungkap dr. Tompi sebagai pendiri T-Space at Bintaro 9 saat ditanya mengenai tujuan dibukanya tempat ini.“Jadi, harapannya pasien yang datang tidak akan bosan saat mereka menunggu untuk jadwal konsultasi atau operasi karena banyak yang mereka bisa eksplorasi di sini,” tambahnya.Beyoutiful Aesthetic Center di T-Space at Bintaro 9 ini menjadi klinik utama yang terlengkap dan terbesar dari seluruh group Beyoutiful Clinic yang ada di Indonesia. Tidak hanya menjadi klinik utama dan terbesar, klinik ini juga memberikan pelayanan terlengkap di dalamnya yang berfokus pada pelayanan Aesthetic & Wellness.Mulai dari Bedah Plastik Estetik & Rekonstruksi, Perawatan kulit, Perawatan gigi (Aesthetic Dental Center) & bedah mulut, Nutrition & Obesity center, ortopedi, sistem reproduksi, disfungsi ereksi center, Varises Center, Sleep Therapy hingga adanya Hyperbaric Oxygen Therapy Center yang sampai saat ini hanya berada di beberapa Rumah Sakit saja.Semua tindakan di klinik Beyoutiful ditangani langsung oleh dokter-dokter spesialis yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Beyoutiful Aesthetic Center selalu mengutamakan pasien, itulah mengapa Beyoutiful selalu memastikan bahwa treatment yang diberikan selalu yang terbaik dan terpercaya.Beyoutiful Aesthetic Center di T-Space at Bintaro 9 beroperasi setiap hari Senin sampai Sabtu mulai dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore.Dilengkapi dengang Indonesia Sports Medicine Center (ISMC) yang merupakan klinik integrasi berbagi keilmuan di bidang Olahraga.ISMC memiliki dokter-dokter yang spesialis di bidangnya seperti: Spesialis Kedokteran Olahraga, Spesialis Ortopedi olahraga, Spesialis Gizi Olahraga Klinis, serta di support oleh tim Fisioterapi olahraga dan Sport Trainer.Jangan takut jika lapar, karena terdapat El Profesor yang menjadi salah satu steakhouse yang menghadirkan menu-menu steak terbaik dengan citarasa yang luar biasa. Steakhouse yang merupakan karya ciptaan Head Chef dari Javanegra Group, Andrea Peresthu ini berfokus pada steak, grilled meats, dan sliders.Chef Andrea memberikan berbagai variasi menu yang dapat dipilih sesuai selera konsumen, mulai dari T-Bone Steaks, Txuleton Spanish Tomahawk, Jurgen Rosemann Wagyu Schnitzel, hingga Smoked Wagyu Brisket Sliders tentu saja dengan sajian minuman yang beraneka ragam.Hadirnya T-Space at Bintaro 9 ini diharapkan agar kita memiliki tempat untuk berkomunitas, menjalin kebersamaan, menjadi versi terbaik diri sendiri sekaligus menikmati citarasa dan talenta-talenta kreatif mulai dari para musisi hingga para seniman yang akan dihadirkan di tempat ini.“Saya juga berharap semoga tempat ini bisa jadi wadah kreatif, estetika, kesehatan, kuliner, sports, dan seni untuk warga Indonesia, khususnya warga Jakarta, Tangerang Selatan dan sekitarnya,” pungkas dr. Tompi. Jadi, tunggu apa lagi? Intip lengkapnya lokasi ini, termasuk bisa berkonsul soal kesehatan reproduksi pria lho!