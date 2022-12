Intip 10 Produk Kecantikan Pemenang Best of Beauty Awards 2022 yang Patut Dicoba

Produk perawatan wajah terbaik

Produk make up terbaik

Dunia kecantikan semakin penuh warna dengan berbagai tren make up yang didorong oleh kreativitas generasi muda masa kini. Untuk menyambut antusiasme para beauty enthusiast, Female Daily Network bersama Lazada Indonesia melalui kanal LazBeauty kembali menyelenggarakan program tahunan mereka untuk ke-10 kalinya yaitu Best of Beauty Awards (BoBA) 2022.Program ini ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada para pelaku di industri kecantikan yang telah berhasil menghadirkan produk berkualitas dan menginspirasi konsumen untuk mendapatkan produk kecantikan terbaik.Tahun ini, Best of Beauty Award 2022 mengusung tema 'Pretty Victorious' dan telah terpilih pemenang terbaik dari berbagai kategori, mulai dari Skincare Make up , Hair & Body, Fragrance, Beauty Tools ,hingga Top Trending Beauty by Lazada. Mau tahu rekomendasi produk kecantikan ala Best of Beauty Awards 2022? Simak produk-produk skincare dan make up yang berhasil menarik hati konsumen berikut ini!First cleanser merupakan tahap pertama dalam proses membersihkan wajah. Cleanser vegan berbentuk balm ini sangat lembut dan memiliki kandungan antioksidan yang dapat meluruhkan make up dengan meninggalkan kulit yang bersih dan lembap.Micellar water adalah produk perawatan kulit berbahan dasar air yang biasanya digunakan untuk membersihkan make up. Pond's Vitamin Micellar Water Brightening Rose memiliki kekuatan 3-in-1 untuk menghapus make up, yang telah diperkaya vitamin A, B3, B5, C, dan E untuk kulit lebih bercahaya.True to Skin Matcha Oat Gentle Cleanser merupakan sabun wajah berbahan dasar gel yang memiliki pH seimbang 5,5 - 6,5 yang baik untuk kulit. Memiliki kandungan matcha dan oat sebagai natural ingredients, produk ini mampu membersihkan dan menenangkan kulit dengan lembut dan dapat melembapkan.Produk yang sempat viral di media sosial ini mengandung hyaluronic acid, centella asiatica, dan 5 kali ceramide ini dinilai ampuh untuk memperbaiki skin barrier, dan melembapkan kulit.Kategori Best Face Serum dimenangkan oleh Avoskin Your Skin Bae Alpha Arbutin 3% + Grapeseed. Serum ini mengkombinasikan 3 persen Alpha Arbutin Active Ingredients dan natural extract dari biji anggur yang berfungsi untuk mencerahkan kulit dan menghilangkan flek hitam di wajah.Penggunaan foundation merupakan tahap awal dalam mengaplikasikan make up. Tahun ini, L’Oréal Paris Infallible 24H Matte Cover Foundation diklaim memiliki ketahanan selama 24 jam dengan finishing yang natural matte dan high coverage.Langkah terakhir dalam penggunaan riasan wajah adalah dengan menggunakan setting spray. Produk ini dapat membuat make up lebih tahan lama dan tidak cepat rusak.Blush dapat membuat wajah semakin merona, terlebih jika blush yang digunakan sesuai dengan skin tone kita. Cream blush dari Wardah ini memiliki kandungan vitamin E ini juga memiliki formula ringan dan tekstur yang creamy.Salah satu highlighter yang digandrungi oleh para konsumen adalah Make Over Riche Glow Face Highlighter. Produk ini dilengkapi formula supercharged Reflective Pigment untuk menangkap cahaya dan merefleksikan fitur terbaik wajah dalam sekali usapan.Salah satu cara untuk menonjolkan riasan mata adalah dengan menggunakan mascara. Maybelline Lash Sensational Sky High Waterproof Mascara dapat memanjangkan dan memberikan volume pada bulu mata dan dapat bertahan lama.