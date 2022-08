Tips Memilih Primer Make Up Berdasarkan Jenis dan Kondisi Kulit

Kulit wajah berminyak

Kulit wajah kering

Kulit wajah normal

(Face primer membentuk semacam lapisan di permukaan kulit wajah, sehingga tekstur kulit wajah menjadi lebih halus dan foundation jadi mudah diaplikasikan. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Kulit wajah kombinasi

Kulit wajah bertekstur

Kulit wajah dengan masalah hiperpigmentasi

Primer make up menjadi produk make up yang tengah populer dalam tren kecantikan akhir-akhir ini. Selain dianggap dapat membuat aplikasi foundation jadi lebih mudah dan halus, primer juga diyakini bisa membuat tampilan make up lebih sempurna.Jika menyebut primer make up, maka kebanyakan orang akan mengacu ke face primer , yaitu primer untuk kulit wajah. Face primer memiliki berbagai macam untuk mengakomodasi kebutuhan berbagai jenis kulit dan masalah kulit wajah. Setiap jenisnya menawarkan fungsi primer make up yang berbeda-beda.Nah, sebagai panduan untuk memilih face primer yang sesuai dengan jenis kulit wajah, kamu bisa mengikuti tips yang dilansir dari L'oreal Paris berikut ini:Pilih face primer yang bebas minyak dan berbahan dasar air dengan hasil akhir matte yang tahan lama. Mattifying primer menjadi pilihan yang tepat karena di dalam formulanya terkandung bahan yang dapat mengontrol minyak.Kamu bisa memilih hydrating primer karena mengandung bahan-bahan yang dapat menghidrasi dan menjaga kelembapan kulit wajah. Kamu akan terhindar dari masalah make up di kulit kering seperti cracking dan patchy (tidak rata).Karena jenis kulit ini tidak memiliki masalah produksi minyak, maka bisa menggunakan produk face primer apa saja. Jika ingin terlihat glowing, kamu bisa memakai illuminating primer. Fungsi primer make up ini adalah membantu wajah tampak bercahaya karena memiliki partikel-partikel halus yang shimmering.Karena memiliki dua jenis kulit berbeda di satu wajah, maka kamu dapat memakai mattifying primer di area wajah yang berminyak dan hydrating primer di area wajah yang kering.Kondisi kulit wajah ini dengan tekstur kulit wajah yang terlihat jelas, mulai dari kerutan, bopeng bekas jerawat, sampai pori-pori besar. Untuk kondisi kulit seperti ini, kamu bisa memilih blurring primer. Fungsi primer make up ini adalah membantu menyamarkan tekstur kulit wajah karena formulanya mengandung silikon.Noda jerawat, lentigo, melasma, area hitam di bawah mata, sampai ruam kemerahan di kulit wajah bisa ditutup menggunakan color correcting primer. Fungsi primer adalah menetralkan warna noda di kulit dengan menggunakan warna yang tepat sehingga noda menjadi tersamarkan.