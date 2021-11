Survey: Arti Kata Cantik Menurut Wanita Indonesia adalah Bahagia

(FIR)

Cantik menjadi salah satu kata yang berkaitan erat dengan wanita. Menjadi cantik merupakan sesuatu yang diinginkan, baik kecantikan dari dalam maupun dari luar. Namun, kecantikan ternyata memiliki arti yang bervariasi bagi wanita Indonesia.Berdasarkan ZAP Beauty Index yang merupakan survey yang dilakukan oleh ZAP Clinic dan MarkPlus, Inc tahun 2021, lebih dari 50 persen wanita Indonesia berpendapat bahwa cantik adalah positive thinking dan merasa bahagia. Ternyata, kecantikan dari dalam tidak kalah penting dibandingkan dengan kecantikan yang terlihat oleh mata bagi wanita Indonesia.Survey tersebut dilakukan terhadap sekitar 6.000 responden yang berusia 15-65 tahun. Untuk lebih lengkapnya pada tahun ini, survey tersebut menyimpulkan bahwa 3 arti cantik bagi mayoritas wanita Indonesia ternyata adalah memiliki tubuh yang sehat dan bugar, memiliki wajah yang bersih dan mulus, serta percaya diri.Di samping itu, make up yang merupakan salah satu cara untuk mempercantik diri ternyata menjadi tidak terlalu penting bagi wanita Indonesia saat ini. Jika pada 2020 terdapat 24 persen orang yang merasa cantik ketika menggunakan make up, ternyata hanya 8,7 persen responden yang berpendapat hal serupa di tahun 2021. Bahkan, tidak ada responden di atas umur 56 tahun yang mengartikan cantik ketika menggunakan makeup.Survey tersebut juga menemukan bahwa wanita Indonesia lebih merasa cantik dan percaya diri karena makan sehat dan seimbang dibandingkan pergi ke salon. Menurut survey ZAP Beauty Index 2021, ternyata 87,2 persen wanita Indonesia memilih makanan sehat dan seimbang. Sedangkan 66 persen memilih olahraga, dan 47,5 persen memilih pergi ke salon sebagai kegiatan yang membuat mereka merasa cantik dan percaya diri.