Panas Matahari? No Problem! Ini Dia Tabir Surya Berwarna Favorit Kate Hudson

(Ini salah satu produk unggulan kate Hudson untuk menjaga kulitnya dari sinar matahari. Video: Dok. Instagram Juice Beauty/@juicebeauty)

(TIN)

Kulit wajah yang halus, bersih, dan sehat sangat didambakan semua orang, utamanya kaum hawa. Dan salah satunya, aktris cantik Kate Hudson . Baru-baru ini, Hudson membongkar tabir surya berwarna favoritnya untuk musim panas.Perempuan 43 tahun ini sangat meyukai pelembap mineral berwarna SPF dari Juice Beauty. "“Saya tidak terbakar di bawah matahari tetapi saya waspada tentang perlindungan matahari,” akunya.Produk yang digunakan Hudson merupakan campuran make up- perawatan kulit yang meratakan warna kulit dan sekaligus melindungi dari sinar UV yang berbahaya.Ia menyukai SPF 30 Tinted Mineral Moisturizer untuk sepanjang tahun ini—karena meskipun dia memahami bahaya dari paparan sinar matahari yang berkepanjangan, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerapnya. Ya, Hudson menyukai energi matahari.“Selalu ada sesuatu tentang musim panas yang membuatku pusing. Inilah saatnya saya mengisi ulang dan membebaskan diri,” ujar perempuan cantik ini.Di saat-saat yang penuh keajaiban seperti itu, SPF mungkin mudah tergelincir, tetapi tidak untuk Hudson. “Saya tidak terbakar di bawah matahari tetapi saya waspada tentang perlindungan matahari,” tambahnya seperti dilansir dari Yahoo.Formula two in one Juice Beauty membuatnya mudah diingat dengan formula semua mineral yang menggunakan seng oksida untuk secara fisik menghalangi sinar UV.Ini juga mengandung jus anggur, lidah buaya, dan delima yang kaya antioksidan bersama dengan asam hialuronat untuk lebih melindungi dan melembapkan kulit.Plus, pigmen mineral berdifusi pada aplikasi untuk meninggalkan kulit sempurna yang kabur namun bercahaya. Tidak diperlukan fondation. Semua fasilitas itu, ditambah fakta bahwa produknya organik, vegan, dan bebas dari kekejaman. Ini alasan mengapa Hudson menyukainya.“Saya sangat suka ini dan itu tidak membuat saya terlihat memiliki bintik-bintik kering seperti alas bedak saya yang lain. Wajah jadi bercahaya dan bisa dipakai sebagai alas bedak dengan beberapa lip balm dan maskara. Mudah dan aman," papar Hudson.Ia suka produk ini. Baginya tabir surya memiliki warna yang cukup sehingga saya bisa memakainya sendiri untuk cahaya musim panas yang bagus. Matahari terik dan pelembap ini membuat dirinya terlindungi.