Cara Memilih Perona Pipi Sesuai 4 Warna Kulit Wanita Indonesia

(Ragam warna blush on yang umum tersedia di pasaran. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Dalam hal merias wajah, memakai perona pipi (blush on) yang tepat bisa menjadi penyempurna hasil riasanmu. Namun sayangnya, menemukan perona pipi yang sesuai dengan warna kulit bisa juga menjadi rumit.Memilih warna perona pipi terbaik dapat sangat bergantung pada tampilan yang diinginkan. Namun, warna dan jenis kulit juga berperan besar dalam memilih formula terbaik.Melalui laman Byrdie, penata rias Cher Webb memberi tips tentang cara memilih formula yang tepat hingga menemukan rona yang sempurna agar kamu tidak salah membeli. Yuk, simak di bawah ini!Jika memiliki corak kulit putih, mulailah dengan warna ringan dan tingkatkan keteduhan hingga kamu mencapai tampilan yang diinginkan. Pilihlah sapuan warna merah muda segar, persik muda, atau berry dengan rona warna dingin."Saya suka dengan warna pastel untuk kulit putih. Kalau kamu menginginkan riasan yang glam dan on point, bisa banget memilih blush on dengan sentuhan shimmer dan aplikasikan secara tipis-tipis agar tetap terlihat natural. Untuk sehari-hari, pilih cream blush on dengan tekstur yang ringan dengan hasil akhir matte," tutur Webb.Pemilik kulit kuning langsat bisa memilih blush on berwarna peach, coral atau soft fuchsia. Perona pipi bernuansa warna tersebut cocok untuk memancarkan pesona kulitmu."Warna kulit kuning langsat cenderung lebih kecokelatan dengan rona kulit yang lebih hangat. Jenis kulit ini tampak luar biasa dengan perpaduan warna persik dan merah jambu," ujar Webb.Sementara, warna bright pink blush on juga bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari agar penampilan terlihat lebih segar dan merona alami. Kalau ingin mendapatkan riasan yang glam dan bold, pilih warna plum dengan sentuhan shimmer agar senyum manismu jadi lebih sempurna.Kulit sawo matang cenderung memiliki rona kulit kuning dan hijau, sehingga perona pipi dapat memberi kesan segar dalam hitungan detik. Memilih warna blush on untuk si sawo matang cukup berbeda dengan kulit lainnya. Kulit sawo matang lebih cocok jika menggunakan perona pipi berwarna 'berani' seperti mauve, berry pink atau deep orange.Selain itu, sentuhan warna bronze juga memberikan dimensi di wajah sekaligus bikin merona. Untuk warna riasan yang terkesan lebih simpel, pilihlah perona pipi berwarna orange-peach atau keemasan untuk memberikan rona alami pada kulit. Dengan begitu, kulit sawo matang yang kamu miliki akan terlihat lebih eksotis dan manis.Warna kulit yang lebih gelap cenderung memiliki rona kulit yang hangat, yang berarti apa pun mulai dari merah bata, orange kemerahan, keemasan, dan nuansa berry yang dalam semuanya akan terlihat cantik.Jika ingin mencoba terlihat eksotis, coba warna bernuansa merah dengan sentuhan ungu. Namun, untuk mempertahankan hasil yang natural, cukup gunakan secara tipis-tipis dan menyesuaikan dengan riasan wajah lain agar tidak berlebihan.