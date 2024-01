Warga Rawamangun Kini Siap Glowing dengan Perawatan Stem Cell dari Klinik The Aesthetics Skin

(Acara peresmian Klinik The Aesthetics Skin cabang Rawamangun.Foto: Dok. Istimewa)

Lebih dikenal dengan sel punca, stem cell adalah sel biologis yang merupakan jejak utama DNA. Hebatnya sel yang satu ini, mereka dapat meremajakan diri dan menghasilkan lebih banyak sel yang berguna sebagai sumber pembentuk sel baru. cell bertugas untuk mengganti dengan sel-sel yang baru. Bisa dibilang jika stem cell adalah penjamin pasti pergantian sel-sel baru, jika ada sel-sel dalam tubuh yang rusak.Nah, Teman gaya kali ini khususnya warga di sekitar Rawamangun bisa lebih mudah menjangkau perawatan dengan stem cell ini, karena klinik kecantikan The Aesthetics Skin baru saja membuka klinik cabang terbaru di daerah Rawamangun, Jakarta Timur.Klinik yang memiliki konsep “One Stop Solution” ini menyediakan layanan perawatan kulit dan tubuh (skincare) di dalam satu tempat ini, kini hadir dengan wajah baru yaitu interior yang lebih mewah.Acara peresmian Klinik The Aesthetics Skin cabang Rawamangun dilakukan di cabang klinik tersebut yang berlokasi di Jl. Balai Pustaka Barat No. 726 FFB, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur.Grand Opening diresmikan oleh dr. Ariana Suryadewi S., M. Biomed selaku founder The Aesthetics Skin, Andriati Suryadewi selaku direktur The Aesthetics Skin dan diramaikan dengan kedatangan warga sekitar, serta beberapa influencer seperti Karmalogy, Lidia Fang, Annisast dan masih banyak lainnya."Peluncuran Klinik The Aesthetics Skin yang baru ini diharapkan bisa membantu menyehatkan kulit dan meng-glowing-kan Masyarakat Indonesia. Kami optimis akan selalu menghadirkan pelayanan inovatif yang berorientasi pada kualitas tinggi untuk masyarakat Indonesia," ujar Andriati Suryadewi, Direktur The Aesthetics Skin.Adapun talkshow dan demo treatment yang dilakukan oleh dr. Aprilla Dwi Utami yang bertujuan mengenalkan perawatan terbaru di Klinik The Aesthetics Skin yaitu Cell Therapy.Perawatan Terapi Sel (Cell Therapy) ini terdiri dari Stem Cell, Sekretome, maupun Eksosom. Perawatan Cell Therapy melibatkan penggunaan sel punca yang secara seluler merangsang proses regeneratif sel tubuh.Sel-sel ini dikenal sebagai sel induk karena kemampuannya untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel yang diperlukan oleh tubuh. Dalam konteks perawatan kecantikan, penggunaan sel-sel stem bertujuan untuk memperbarui dan meremajakan kulit dengan cara yang alami dan efektif.Manfaat utama perawatan stem cell, yaitu membantu dalam regenerasi sel-sel baru dan memperbaiki kerusakan sel yang ada di dalam tubuh sehingga tubuh dapat pulih lebih cepat dan bisa meningkatkan kekebalan tubuh.Adapun manfaat lainnya untuk kulit wajah bisa dengan perawatan Baby Stem Healer, salah satu perawatan Cell Therapy yang ada di klinik The Aesthetics Skin yang menggunakan sekretome ataupun eksosom dengan metode injeksi dan dermapen ke area wajah yang bisa memperbaiki sel-sel kulit wajah yang rusak dan secara efektif mengurangi tanda-tanda penuaan, termasuk garis halus, kerutan, dan kehilangan elastisitas kulit.Keunikan perawatan ini bisa memanfaatkan kekuatan alami sel-sel tubuh untuk mencapai hasil yang signifikan. Dalam proses ini, Stem Cell yang ditanamkan atau diaktifkan pada kulit membantu memicu respons regeneratif, meningkatkan produksi kolagen, dan memberikan efek peremajaan yang alami.“Selain Baby Stem Healer, perawatan Cell Therapy lainnya yaitu perawatan stem cell yang bisa dilakukan dengan metode infus yang bisa memperbaiki tidak hanya sel wajah yang rusak melainkan sel tubuh lainnya. Perawatan stem cell ini jauh lebih efektif dibandingkan semua perawatan anti-aging lainnya, dan dipercaya bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kronis lainnya, seperti diabetes, jantung bahkan kanker untuk dibeberapa kasus,” tambah dr. Ariana Suryadewi.“Talkshow kali ini dilakukan agar peserta acara bisa lebih aware dan teredukasi soal masalah kulit dan tidak salah dalam memilih perawatan dan klinik estetika tentunya, terutama pada perawatan cell therapy maupun stem cell yang sedang marak saat ini.""Peserta diharapkan tidak ragu untuk mencoba treatment-nya karena melihat pengalaman perawatan di klinik secara langsung karena perawatan di klinik The Aesthetics Skin menawarkan perawatan dengan kualitas terbaik dengan harga yang masih terjangkau,” ucap Imam Dwi Cahyo, Brand Communication Manager The Aesthetics Skin.Dengan adanya peresmian klinik The Aesthetics Skin Rawamangun itu berarti memudahkan warga Jakarta yang sedang mencari perawatan kulit, terutama di daerah sekitar Rawamangun atau Jakarta Timur. Klinik The Aesthetics Skin juga menawarkan promo diskon hingga 75 persen untuk semua perawatan, termasuk perawatan terbaru Stem Cell ataupun Baby Stem Healer di klinik hingga tanggal 18 Februari 2024.