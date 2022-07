Raisa Perkenalkan Produk Pemulas Bibir Ramah Lingkungan

(FIR)

Penyanyi Raisa Andriana kembali melebarkan sayap dengan merilis label makeup bernama “Raine beauty”. Dalam peluncuran perdana, Raine beauty memperkenalkan dua produk pemulas bibir, yakni Lip Velvet Hydrating Balm dan Lipslick Tinted Oil.Dua produk memiliki formula buildable yang berasal dari tiga jenis minyak tumbuhan yang melembapkan sekaligus menghidrasi bibir.“Aku percaya bahwa setiap perempuan punya makna personal akan makeup. Bagiku, makeup bukan sekadar tentang warna, shade, dan produk semata, namun makeup sebagai wujud selebrasi dan self-love," kata Raisa, pendiri Raine beauty, dalam keterangan resmi.Raisa mengatakan, brand ini ingin mengajak perempuan Indonesia untuk lepas dari norma tentang makeup dan memilih produk makeup sesuai yang mereka inginkan dan butuhkan, yang bisa menambah rasa percaya diri sekaligus wujud cinta terhadap diri sendiri.Produk Lip Velvet Hydrating Balm dari Raine beauty menawarkan lima warna bernama Coming Home, Deep Sense, Gentle Light, High Spirit, dan My Serenity. Lip Velvet Hydrating Balm memiliki variasi mulai dari nude hingga bold.Sedangkan Lipslick Tinted Oil menawarkan lima variasi warna merah yang berbeda dari Lip Balm, bernama My Signature, Mostly Me, Morning Aura, Love Language, dan Secret Weapon.Co-Founder Raine beauty, Titania Fairuskha, mengatakan produk dari jenama ini bertujuan memenuhi kebutuhan produk makeup sehari-hari yang ditunjukkan melalui pilihan shade dan warna yang cantik dan netral untuk semua warna kulit perempuan Indonesia."Raine beauty percaya bahwa untuk tampil cantik, bukan berarti perempuan harus expert makeup. Jika mereka ingin memiliki skill khusus makeup, itu baik, namun untuk kebutuhan sehari-hari, tentu berbeda treatment-nya. Dengan color dan shade Raine beauty yang simple dan non complicated, kamu dapat menonjolkan bagian-bagian terbaik wajah untuk memancarkan kepribadianmu yang bersinar,” ucap Ruskha.Raisa tetap berkomitmen untuk tetap memperhatikan lingkungan, konsep produk kosmetik yang bersih dan berkesadaran (conscious and clean beauty), di mana produk tersebut halal, vegan formula, no harmful materials, no paraben, serta cruelty free.Kemasan produknya juga terbuat dari 50% PCR (post-consumer recycled plastic) atau bahan daur ulang plastik bekas pakai. Kemasan Raine beauty yang sederhana dan ramah lingkungan, diharapkan dapat mengingatkan pengguna untuk selalu berkesadaran dalam mengonsumsi makeup.Raisa menggagas Raine beauty bersama Titania Fairuskha, sahabat dekatnya sejak kecil. Perjalanan panjang hingga melahirkan rilisan produk kosmetik sendiri ini bermula sejak tahun 2016, di mana Raisa bermimpi untuk membangun sebuah brand kosmetik.Saat itu, Raisa menuangkan mimpinya dalam bentuk sketsa di sebuah diary khusus. Dua sahabat ini terlibat penuh dalam setiap langkah yang diambil Raine beauty. Mulai dari menentukan konsep brand, menghubungi pabrik kosmetik, hingga tampilan dan racikan akhir setiap produk. Nama Raine beauty sendiri diambil dari nama tengah putri Raisa.