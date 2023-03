Inovasi Skincare Face Up untuk Atasi Berbagai Masalah Kulit di Iklim Tropis

(yyy)

Kulit wajah yang flawless dan glowing merupakan dambaan para wanita Indonesia masa kini. Akan tetapi, tinggal di daerah dengan iklim tropis kerap membuat kulit wajah mengalami masalah. Mulai dari berjerawat, minyak berlebih, hingga penuaan dini.Menyadari hal ini, Face Up sebagai merek skincare yang merupakan bagian dari Sinergia Beaute Group, kembali mengukuhkan komitmennya dalam menghadirkan produk skincare berkualitas dengan memperkenalkan 7 inovasi produk terbarunya.Shierly Nangoy, CEO Sinergia Group mengatakan selain faktor internal, tinggal di Indonesia yang beriklim tropis juga dapat membuat kulit lebih ‘rewel’. Selain rentan jerawat, kita juga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami tanda-tanda penuaan dini seperti munculnya kerut halus, dark spot, hingga kulit kusam. Semua masalah kulit ini tentu bertolak belakang dengan keinginan para wanita untuk memiliki kulit wajah flawless dan glowing."Oleh karena itu, 7 inovasi terbaru dari Face Up ini diformulasikan secara khusus untuk membantu mengatasi permasalahan kulit yang umum dialami oleh kita yang tinggal di daerah berikilim tropis. Seluruh produk terbaru ini juga sudah teruji cocok dan aman digunakan untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif, jadi tidak perlu khawatir breakout," jelasnya.Lebih lanjut, Shierly menambahkan untuk menjawab masalah kulit yang dihadapi mereka yang tinggal di iklim tropis ini, Face Up meluncurkan scrub wajah Exfoliating Gel, masker wajah Peel-off Mask, dan Glow Max Serum untuk membantu membersihkan kulit wajah secara mendalam, mengatasi jerawat, mencerahkan kulit, juga mengatasi penuaan dini."Face Up mengandalkan premium ingredients seperti Red Algae sebagai anti aging di seluruh produknya. Meskipun 7 inovasi produk ini memiliki target usia yang lebih muda, namun identitas skincare anti aging masih kami pertahankan. Hal ini karena Face Up ingin memberikan edukasi bahwa skincare anti aging juga perlu rutin digunakan sedini mungkin untuk mempertahankan kemudaan sel kulit wajah sehingga pencegahan penuaan dini dapat dilakukan dari usia setelah pubertas," tambahnya.Shierly percaya bahwa rutinitas skincare merupakan investasi, kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk mulai meluangkan waktu untuk merawat kulit wajah sejak usia muda. "Karena kulit yang sehat terawat dapat menunjang penampilan kita secara keseluruhan," pungkasnya.