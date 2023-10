CGBIO x MDBeauty Aesthetic Indonesia Datangkan Dr. Chang Doo Yeoul untuk Train to Trainer

(FIR)

Perawatan kecantikan memang sudah menjadi salah satu kebutuhan serta gaya hidup. Ini karena masyarakat yang selalu ingin tampil mempesona dan awet muda.Dalam upaya untuk bisa terus memenuhi kebutuhan perawatan kecantikan serta memajukan perawatan kecantikan di Indonesia, distributor PT MDBeauty Aesthetic Indonesia berkolaborasi dengan sebuah perusahaan kesehatan regeneratif terkemuka asal Korea Selatan, CGBIO menggelar acara Train to Trainer.Acara yang diselenggarakan di Klinik Utama NULOOK, Bali, pada beberapa waktu lalu itu menghadirkan seorang ahli bedah plastik ternama dari Korea Selatan, Dr. Chang Doo Yeoul, serta melibatkan 16 KOL dokter dan Trainer dari berbagai daerah di Indonesia, yang dipilih oleh PT MDBeauty Aesthetic Indonesia.Momen ini menjadi kesempatan berharga bagi para Profesional Estetika Indonesia untuk memperdalam pengetahuan tentang perawatan anti-aging terbaru yang terus berkembang.Salah satu sorotan utama dalam rangkaian acara Train to Trainer adalah pengenalan produk yang sudah dikenal sebelumnya di negara-negara Eropa, Amerika dan Asia dari CGBIO, yaitu Facetem yang komposisi utamanya adalah CaHa (Calcium Hidroxiapatite).Produk Facetem ini sengaja dihadirkan oleh PT MDBeauty Aesthetic Indonesia untuk para dokter di Indonesia agar bisa memberikan metode perawatan filler Collagen Stimulator yang berkualitas dan solusi inovatif untuk meremajakan kulit dengan memberikan Triple Effect : volume pada wajah dan merangsang produksi kolagen pada sekitar area yang disuntikkan serta lifting.“Facetem dipercaya dapat membuat wajah terlihat awet muda selama 12-24 bulan setelah penggunaan,” ungkap Dr. Chang Doo Yeoul, usai melakukan pelatihan.Tak hanya memperkenalkan produk ini kepada para peserta, tetapi Dr. Chang Doo Yeoul juga membagikan pengetahuan dan memberikan panduan praktis tentang cara penggunaannya yang efektif."Saya berharap bisa terus menyediakan produk-produk berkualitas dengan standar keamanan yang tinggi bagi para profesional estetika di Indonesia. Dengan demikian bisa membantu para dokter di Indonesia untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia agar selalu tampil cantik dan tampan, serta awet muda dan lebih percaya diri pastinya," kata dr. Hari P Widodo, CEO PT MDBeauty Aesthetic IndonesiaAcara Train to Trainer ini merupakan contoh nyata kolaborasi internasional yang dapat membawa inovasi dan pengetahuan terbaru, serta langkah yang sangat positif untuk memajukan industri perawatan kecantikan di Indonesia. Para peserta yang mengikuti serangkaian acara, diharapkan bisa memperkaya pengetahuan tentang teknologi terkini dalam dunia kecantikan, guna memberikan perawatan berkualitas tinggi, hingga mampu memenuhi kebutuhan para peminat perawatan kecantikan.