Metode Deep Cleansing Ini Bikin Wajah Sehat, Bersih, dan Cerah

(Untuk kamu yang sedang banyak pressure pekerjaan, kamu bisa mencerahkan kembali wajah kamu dengan relaxing bright facial untuk alternatif facial healing saat stres melanda. Foto: Dok. Istimewa)

Tahapan pembersihan atau cleansing

Kecanggihan dalam dunia kecantikan tidak bisa dipungkiri terus berkembang. Salah satunya metode double cleansing yaitu metode membersihkan wajah yang dilakukan dalam dua tahap juga bisa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan wajah kamu.Ada beragam alasan orang melakukan teknik ini yaitu untuk membersihkan wajah setelah seharian menggunakan make up dengan berbagai macam jenis bahan make up yang menempel pada wajah, sedangkan disaat yang sama kulit wajah juga memproduksi minyak atau kelenjar secara alami.Melihat hal tersebut, teknik double cleansing dipercaya dapat membersihkan wajah secara maksimal tanpa meninggalkan sisa-sisa make Selain melakukan teknik harian untuk memelihara kulit wajah agar tetap terlihat bersih dan sehat, tentunya diperlukan perawatan kulit wajah yang lebih intensif. Melihat kebutuhan tersebut, Dermies Max meluncurkan treatment Bright Oxy Bubble Facial sebagai treatment terbaru bagi perempuan Indonesia yang ingin memiliki wajah sehat, bersih, dan cerah.Sebagai inovasi facial terbaru dari Dermies Max, treatment ini menggunakan metode deep cleansing yang terdiri dari tahapan triple deep cleansing, yaitu cleansing bubble untuk membersihkan wajah dari kotoran dan debu, cleansing scrubber untuk membantu membersihkan wajah sampai ke pori-pori, dan enzym peel yang berfungsi memaksimalkan proses pembersihan wajah sehingga kulit wajah menjadi lebih bersih.Selain metode tiga tahapan deep cleansing, keunggulan lain dari treatment ini adalah menggunakan teknik oxygen spray yang mampu meningkatkan kadar oksigen yang berfungsi untuk melembapkan kulit, memberikan sensasi cooling, serta membuat wajah menjadi lebih segar dan terasa kenyal.Tak hanya itu, treatment ini menggunakan gold bubble mask yang berfungsi untuk mencerahkan wajah, menyerap minyak berlebih, menyamarkan penampakan pori-pori, dan mengencangkan kulit. Facial treatment ini sangat cocok untuk semua jenis kulit, apalagi yang memiliki keluhan seperti kulit kusam, pori-pori besar, dan komedo.Tidak hanya bright oxy bubble facial, klinik kecantikan ini juga memiliki banyak varian facial yang membantu memelihara kulit wajah tetap cerah, mulus dan segar.Varian facial tersebut adalah vampire bright facial yaitu perawatan facial dengan teknik ice globe yang dapat memberikan sensasi cooling dan dilakukan dengan durasi yang singkat, relaxing bright facial untuk alternatif facial healing saat stres melanda, serta aqua bright facial yaitu perawatan facial tanpa rasa sakit dengan manfaat 6in1, serta ada basic facial yakni bright and glow facial untuk wajah lebih bersih dan cerah.Vergina S. O. Butar-Butar selaku Head of Dermies Product Marketing mengungkapkan, “Dermies Max menghadirkan berbagai facial treatment yang dapat disesuaikan dengan kondisi kulit konsumen, serta dengan harga yang terjangkau dan ramah di kantong.""Hal ini dilakukan oleh Dermies Max agar banyak konsumen yang bisa melakukan perawatan tanpa memikirkan budget berlebih, serta dengan durasi treatment yang singkat namun dapat memberikan hasil yang maksimal,” lanjut Vergina lagi.Untuk kamu yang ingin mendapatkan kulit sehat, bersih dan cerah kamu bisa melakukannya di beberapa lokasi antara lain di Ciputra Mall Jakarta, Tangerang City, Cibinong City Mall, serta di Bandung berlokasi di Dermies Max Pasir Kaliki dan Dermies Max Festival Citylink. Jadi, kini kamu bisa tampil lebih percaya diri dengan kulit yang sehat ya.