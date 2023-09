Brand Ini Kenalkan Inovasi Vegan Hybrid Skincare Melalui WAUNT

(Seluruh rangkaian produk WAUNT dari Oriflame mengandung bahan natural dan formula vegan yang tersertifikasi oleh The Vegan Society. Foto: Dok. Instagram Waunt Indonesia/@id.waunt)

Tahun ini, WAUNT dari Oriflame hadir untuk pertama kalinya dengan rangkaian produk revolusioner yaitu vegan hybrid skincare. Inovasi ini adalah rangkaian untuk mewujudkan konsep skinminimalism yang effortless.WAUNT diformulasi untuk menghadirkan produk dengan manfaat skincare yang optimal dengan hasil akhir tampilan wajah yang tampak seperti menggunakan make up . Seluruh rangkaian produk mengandung bahan natural dan formula vegan yang tersertifikasi oleh The Vegan Society.Hadirnya produk ini memberikan hidrasi kulit yang maksimal serta menghasilkan tampilan wajah dengan riasan. Hal ini dikarenakan dapat memberikan efek mencerahkan, matte, dan lembap, seperti terlihat no make up.Rapper eksentrik Ramengvrl dan fashion Content Creator Alegeor keduanya kompak memberikan testimoni terhadap rangkaian hybrid skincare ini, “Kami berdua kurang suka pakai make up yang ‘kelihatan’, tapi juga ingin kulit terlihat flawless."Rangkaian produk WAUNT yang diluncurkan tahun ini menggunakan formula yang vegan friendly. Selain itu, juga mengadopsi Hydrosphere Technology untuk memberikan hidrasi yang instan dan tahan lama untuk hasil kulit lembap berkilau.Sejalan dengan itu, Ridha Audrey, salah satu gamer populer di Tanah Air, menganggap perawatan kulit sedari dini merupakan hal penting. Selain itu juga dapat menjadi investasi jangka panjang."Layaknya di arena games, kita harus siap dengan berbagai amunisi agar bisa memenangkan permainan. Buat saya, peduli kesehatan kulit itu penting karena ini aset untuk kita," papar Ridha.WAUNT terdiri dari delapan rangkaian perawatan yang dapat kamu kenali saat waktu rilisnya datang, antara lain:Primer dengan kilau emas untuk menyamarkan ketidaksempurnaan kulit. Bekerja dengan menghaluskan tekstur kulit serta memberikan kelembapan sepanjang hari.Krim mata ringan dengan lima roll aplikator yang secara instan mengempiskan kantung mata, mencerahkan dan mengurangi lingkaran hitam.Serum dengan formula mewah yang memperbaiki tampilan tekstur kulit untuk hasil no-makeup make up look.Pelembap gel yang secara instan melembabkan. Klaim lainnya adalah mengunci kelembapan kulit selama 24 jam dengan hasil akhir dewy nan berkilau.Krim siang yang juga mampu menutupi kemerahan dan tekstur kulit tidak merata. Klaimnya mengatakan formulanya menenangkan kulit dan menghidrasi hingga 24 jam.Sleeping mask dengan tekstur yang lembut untuk mengeksfoliasi dan menghidrasi. Bangun di pagi hari dengan kulit yang berkilau.Butter cleanser mewah yang membersihkan secara mendalam, menghidrasi kulit, dan langsung menghilangkan make up dan kotoran.Toner berbentuk face mist ini mampu melembapkan kulit kering dengan memberikan natural glow layaknya riasan wajah.