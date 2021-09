Cara Praktis Membersihkan Beauty Blender

(yyy)

Beauty Lovers, tentu kamu tahu betul ya kalau beauty blender merupakan alat make up yang wajib dimiliki. Sebenarnya, beauty blender adalah nama sebuah merek dan secara umum benda ini dikenal dengan make up spons. Kegunaan make up spons untuk mengaplikasikan concealer, foundation, dan bedak yang dapat memberikan sentuhan akhir make up yang sempurna jika kamu tahu cara pakainya.Nah, karena spons ini alat yang paling sering dipakai, usahakan untuk mencuci atau membersihkannya sesering mungkin juga ya.Pasalnya, beauty blender yang kotor akan membuat tampilan make up tidak merata bahkan bisa menimbulkan jerawat.Melansir dari akun Instagram @bglamrs berikut cara membersihkan beauty blender dengan mudah: