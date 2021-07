Dew It 'Heat Trio', Inovasi Produk Sun Protection Terkini

(Melalui rangkaian ‘Heat Trio’, Dew It ingin memperkenalkan timely-focused SPF protection, yang dapat diaplikasikan pada pagi hari, saat bepergian, serta kapanpun dan dimanapun dibutuhkan, dengan konsep packaging hands-free yang mudah diaplikasikan ke wajah dan tubuh. Foto: Dok. Dew It)

Banyak yang beranggapan bahwa sun protection hanya diperlukan saat berada di luar ruangan atau ketika terpapar matahari secara langsung. Faktanya, sinar UVA tetap dapat masuk menembus ke dalam ruangan tertutup melalui kaca, lubang, serta celah-celah kecil di rumah, bahkan ketika cuaca mendung sekali pun.Dokter spesialis kulit dan kelamin, dr. Arini Astasari Widodo, Sp.KK, mengatakan walaupun berada di dalam ruangan tertutup, kulit kita masih berpotensi terpapar sinar UVA dari matahari. Sinar UVA jika diserap kulit dapat memberikan efek seperti pigmentasi kulit, kulit kusam , kering, penuaan dini, hingga dapat menyebabkan kanker kulit."Itulah mengapa kita disarankan untuk selalu memakai sun protection ketika terpapar oleh sinar matahari secara langsung maupun tidak langsung. Selain pemakaian tabir surya , pemakaian krim atau lotion tambahan untuk menenangkan kulit yang terpapar sinar matahari juga diperlukan terutama setelah sunburn (kulit terbakar matahari), dengan bahan yang melembapkan serta membantu meredakan inflamasi (peradangan) kulit," tutur dr. Arini.Dew It, brand perawatan tubuh hands-free pertama di Indonesia, memperluas rangkaian produknya dengan meluncurkan ‘Heat Trio’, produk sun protection dengan formula broad spectrum UVA dan UVB untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari secara langsung maupun tidak langsung.Dirancang dengan teknologi water and sweat-resistant dan non-comedogenic, selain memberikan perlindungan maksimal, koleksi Heat Trio juga diformulasikan dengan bahan-bahan ekstra yang dibutuhkan sebagai penunjang kesehatan kulit.Mengandung SPF 50+, PA ++++, dan sea buckthorn oil sebagai anti inflamasi, meningkatkan elastisitas kulit, dan membanturegenerasi sel kulit.Mengandung SPF 50+ broad-spectrum, vitamin C untuk meningkatkan produksi kolagen, dan active antioxidants sebagai bahan anti-aging.Mengandung aloe vera, cucumber, peppermint, annona cherimola fruit extract sebagai anti inflamasi, dan calamine untuk menenangkan ruam dan kemerahan.