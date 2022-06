Demi Terlihat Awet Muda, Kim Kadarshian Rela 'Makan Kotoran', Begini Kata Netizen

(Kini Kim tengah mempersiapkan brand skincare orisinalnya yang rencana akan dirilis pada Juni 2022 yaitu SKKN. Foto: Dok. Instagram SKKN By Kim/@skkn)

Rela melakukan apa saja, agar tetap awet muda . Rasanya, ungkapan ini berlaku juga bagi Kim Kardashian . Bahkan jika makan kotoran akan membantu mewujudkan keinginannya itu, akan ia lakukan."Saya akan mencoba apa saja. Bahkan misalnya kamu memberi tahu kalau dengan memakan kotoran setiap hari bisa membuat saya terlihat awet muda, mungkin akan saya lakukan," aku perempuan 41 tahun ini saat wawancara dengan New York Times tentang lini skin care terbarunya, SKKN by Kim.Apa yang bintang reality show katakan itu mengejutkan penggemarnya. Tak makan waktu lama, fans online langsung mengejek model seksi ini untuk pernyataannya."Orang-orang kotor dengan terlalu banyak waktu dan uang di tangan mereka," seorang pengguna twitter memposting."Betapa konyolnya!!" yang lain menambahkan. Bahkan kritikus kecantikan New York Times Jessica DeFino mempermasalahkan kata-katanya, mengatakan Kim memiliki gangguan mental."Budaya kecantikan diasosiasikan dengan kecemasan, depresi, dismorfia tubuh dan wajah, pikiran obsesif tentang penampilan, menyakiti diri sendiri, banyak gangguan atau penyakit mental," cuit DeFino."Budaya kecantikan benar-benar menghancurkan otak kita, dan Kim adalah pemimpinnya saat ini," tambah DeFino, seperti yang telah dilansir The Sun.Kini Kim tengah mempersiapkan brand skincare orisinalnya yang rencana akan dirilis pada Juni 2022. Namun ia juga menununjukkan bahwa demi bisa memiliki kulit yang ideal, para wanita memang harus melakukan banyak hal walaupun terlihat menakutkan.SKKN sendiri menampilkan menampilkan produk untuk rutinitas perawatan kulit sembilan langkah yang ekstensif.Produk perawatan rutin lengkap di sini, termasuk bahan-bahan seperti vitamin C, asam hialuronat, niacinamide, glikolat dan asam laktat, shea butter dan squalene.Dan secara keseluruhan, sembilan item, termasuk pembersih, toner, dan eksfoliator, yang digunakan Kim demi awet muda berjumlah total USD630 (berkisar Rp9 juta).Beberapa produk spesialis, termasuk serum asam hialuronat dan minyak malam, masing-masing seharga USD90 (berkisar Rp1,2 jutaan) dan USD95 (berkisar Rp1,3 juta).Dan berkaitan dengan produk skincare yang ia luncurkan, tentu saja banyak warganet yang kemudian memberikan banyak komentar atas pernyataan Kim. Banyak juga yang curiga jika Kim bisa saja memasukkan bahan kotoran manusia ke dalam produk skincare yang akan ia jual.