Polusi Udara Makin 'Gila', Ini 7 Cara Melindungi Rambut agar Tidak Rusak

- Paparan asap atau rokok

- Sunburn atau paparan sinar matahari berlebih

- Bahan bakar dan asap knalpot

- Alergen di udara yang dapat memicu respons inflamasi termasuk serbuk sari, jamur, ragweed, debu, dan bulu hewan peliharaan.

(Akibat polusi, rambut juga bisa terlihat kusam, lepek, dan kulit kepala meradang. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Gunakan syal

Hindari produk styling yang lengket

Tambahkan perawatan deep cleansing

(Saat beraktivitas di luar pastikan kamu menggunakan syal atau topi untuk melindungi rambut dari polusi udara. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)?

Atur penataan dengan suhu panas

Rambut tetap terhidrasi

Konsumsi suplemen

Gunakan sampo dan kondisioner

(yyy)

Tidak hanya kesehatan tubuh, radikal bebas dari polutan lingkungan juga dapat menyebabkan rambut rontok. Dan hal ini sering kali luput dari perhatian bahwa radikal bebas juga dapat membuat batang rambut menipis dan akarnya pun melemah.Penelitian menunjukkan bahwa stres oksidatif yang ditimbulkan oleh polutan lingkungan pada tubuh berdampak pada rambut dengan merusak proteinnya. Hal ini menyebabkan dua efek samping yakni rambut rontok dan beruban. Namun, bukan cuma itu, akibat polusi rambut juga bisa terlihat kusam, lepek, dan kulit kepala meradang.Sebuah penelitian baru dari American Association for the Advancement of Science juga telah mengaitkan polusi udara dengan kerontokan rambut. Jadi sangat penting untuk melindungi rambut dari polusi udara dan penyebab stres lingkungan lainnya. Beberapa penyebab utama, di antaranya:Nah, untuk melindungi rambut dari polusi udara yang sedang 'menggila' ini, Gaya telah merangkum dari laman Better Not Younger mengenai beberapa cara untuk membantu menjaga rambutmu tetap sehat, seperti:Mengenakan pembungkus rambut menawarkan perlindungan ganda dari berbagai cuaca. Juga, melindungi rambut dan kulit kepala dari sinar UV matahari yang berbahaya, dan memberikan penghalang fisik antara rambut dan polusi udara, serbuk sari, dan jamur. Jadi, bila berencana keluar rumah dan menikmati cuaca musim semi yang indah, pastikan untuk menambahkan topi atau syal pada penampilanmu untuk perlindungan rambut maksimal!Saat kita menata rambut kita dengan produk yang meninggalkan residu lengket, kita mengundang racun lingkungan dan polusi udara untuk menempel di rambut. Untuk mengatasi polusi udara dan kerontokan rambut, pilihlah produk penataan rambut berbahan dasar air yang juga menutup kutikula rambut, serta mencegah radikal bebas yang dapat menyebabkan kerontokan rambut.Untuk membantu memerangi efek negatif dari polusi udara dan penumpukan pada rambut mulailah dari sumbernya. Menambahkan pembersih kulit kepala yang menglarifikasi ke rutinitas sebelum keramas dapat membantu menghilangkan polusi berlebih dan penumpukan minyak serta menenangkan kulit kepala untuk mengurangi peradangan.Menerapkan panas ke rambut yang tidak terlindungi akan melemahkan helai rambut dan bahkan dapat menyebabkannya menggelembung. Solusi yang mudah dan efektif adalah dengan membiarkan rambut mengering secara alami atau menggunakan pengering rambut dengan pengaturan paling dingin.Rambut yang menua cenderung lebih kering dan keropos, serta kutikula menjadi kurang halus. Kutikula yang lebih kasar dan terangkat membuat rambut kita juga lebih rentan terkena polutan, serta bau dari partikel di udara. Untuk menghaluskan dan menutup kutikula yang kasar dan menonjol, gunakan masker rambut sangat melembapkan.Selain diet kaya antioksidan, kamu juga dapat mengonsumsi suplemen yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan rambut dan kulit kepala dari dalam.Gunakan produk rambut yang dapat disesuaikan untuk membantu mengatasi masalah rambut. Gunakan sampo dan kondisioner yang tidak menghilangkan minyak alami dari kulit kepala, sehingga mencegah penumpukan kotoran dan menjaga rambut tetap terhidrasi.