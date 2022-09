Persaingan Semakin Ketat, Parfum Lokal Harus Kreatif dan Inovatif

(ELG)

Sejumlah jenama lokal di bidang fesyen, kosmetik dan perawatan kecantikan terus bermunculan. Hal ini menjadi tanda banjirnya minat penikmat fesyen di Tanah Air.Tak jarang sejumlah brand lokal mulai berani bersaing dengan pasar global. Fenomena ini tentu sangat membanggakan karena kualitas yang diberikan tak kalah dengan jenama luar negeri. Sebut saja produk parfum lokal Masing-masing brand memberikan produk yang inovatif dan berkualitas untuk terus bersaing. Menurut Santi Tan, Co-Founder brand parfum SAFF & Co, setiap brand memiliki nilai jual masing-masing."Setiap bisnis akan selalu ada persaingan dan itu adalah hal yang wajar, hanya bagaimana sebuah brand dapat tetap konsisten dengan goals dan value di situlah tantangannya. Kami percaya dengan merek dan nilai kami. Setiap brand dan brand owner memiliki value spesifik masing-masing, arah dan goal akhir juga berbeda," kata Santi Tan.Selain menghadirkan produk yang punya ciri khas, pelayanan kepada pelanggan juga tetap penting. Pasalnya, memiliki pelanggan yang loyal menjadi salah satu kunci sebuah brand itu menjadi besar."Walaupun brand kompetitor banyak, kami selalu berfokus kepada loyal customer base kami dan selalu berusaha untuk menyediakan segalanya yang terbaik untuk mereka dan bagaimana caranya kami bisa melayani customer kami dengan lebih baik lagi, dan lebih baik lagi," jelas Santi.Di SAFF & Co sendiri, kata Santi, memiliki ciri bau yang khas, ketahanan dan packaging yang travel friendly sehingga mudah dibawa kemana-mana. Pemilihan warna packaging hitam, juga membuat parfum SAFF & Co terlihat elegan."Semua line parfum merupakan Extrait de Parfum yang di mana adalah parfum dengan tingkat konsentrasi tertinggi di pasaran, konsep produk kami adalah parfum travel friendly yang mudah dibawa ke mana-mana, dengan sangat mengutamakan performance produk terutama dari sisi longevity atau ketahanan," paparnya.