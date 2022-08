Tidak Ada Batasan untuk Tampil Cantik

(ELG)

Standar dan kebutuhan kecantikan wanita Indonesia selalu berubah di setiap generasi. Tak heran, berbagai duta kecantikan terus bermunculan di era barunya.Namun, tidak pernah batasan bagi wanita untuk tampil cantik. Hal itulah yang coba digaungkan Hanasui ketika merilis sejumlah rangkaian produk baru. Setidaknya ada tujuh rangkaian produk kecantikan baru Hanasui.Melalui perilisan rangkaian produk kecantikan baru ini, Hanasui ingin menjadi bagian dari perjalanan cantik perempuan Indonesia untuk bisa memaksimalkan penampilannya di setiap momen."Hanasui terus berkembang dan ingin melengkapi kebutuhan rangkaian makeup perempuan Indonesia. Alasannya, karena gak ada batasan untuk tetap tampil cantik di setiap momen kebersamaan yang penuh kebahagiaan," kata Co-founder Hanasui, Angellya Firmanto.Hanasui menghadirkan Serum Cushion dan Perfect Cheek Blush & Go Powder. Cushion besutan Hanasui ini bisa disebut juga sebagai hybrid makeup, karena tidak hanya berfungsi sebagai lapisan dasar atau foundation, tetapi juga menutrisi kulit karena ada kandungan serum di dalamnya."Cushion ini ada empat pilihan shades, yaitu light, natural, medium, dan pinkish yang mewakili warna kulit perempuan Indonesia. Sementara, Perfect Cheek Blush & Go Powder memiliki dua shades, pink dan peach. Blush on ini cepat menyatu pada kulit, dan bikin pipi merona alami, serta glowing natural," jelasnya.Masih ada Perfect Fit Powder Foundation dan Mattedorable Lip Cream yang bisa menjadi pilihan paling pas untuk melengkapi koleksi makeup perempuan di Indonesia. Sedangkan lip cream Hanasui pada tahun 2022 ini semakin lengkap karena ada tambahan 16 shades baru."Perfect Fit Powder Foundation merupakan pelapis dasar multiguna yang mampu membuat wajah tampak halus dan riasan jadi tahan lama, sekaligus melindungi kulit dari UVA dan UVB," paparnya.Untuk melengkapi riasan rutin perempuan, semakin nyaman dengan kehadiran Hanasui makeup. Selain jadi tampak cantik, Hanasui Makeup mampu merawat kulit wajah."Seperti halnya produk baru Hanasui Fix & Glow Setting Spray, yang mampu mempertahankan riasan agar tahan lebih lama, dan juga memiliki dua manfaat lainnya yaitu menghidrasi kulit wajah dan bantu lindungi wajah dari polusi sehari-hari," tutupnya.