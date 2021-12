1. Kuas bedak

2. Kuas foundation

(Kuas rias foundation cair. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

3. Kuas eyeshadow

4. Blending brush

(Kuas rias bedak harus menjadi item wajib dari set kuas riasanmu. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

5. Kuas kontur

Beauty lovers, banyaknya tipe kuas rias terkadang membuat bingung ya. Apalagi, bagi pemula yang baru belajar make up Tentunya setiap kuas memiliki fungsinya masing-masing. Nah, agar kamu tak keliru berikut macam-macam kuas rias beserta kegunaannya yang wajib dimiliki!Tersedia dalam ukuran kecil dan besar kuas ini harus menjadi item wajib dari set kuas riasanmu. Kuas riasan bedak besar digunakan untuk membersihkan bedak padat setelah alas bedak untuk memberikan sentuhan satin khusus pada wajah. Sementara, kuas riasan bedak kecil digunakan untuk mengoleskan blush on ke pipi, hidung, dan lain-lain.Kuas ini digunakan untuk mengoleskan foundation atau alas bedak cair ke wajah. Ini adalah cara sempurna untuk mengaplikasikan foundi secara merata.Kuas riasan pipih dengan bulu tipis ini digunakan untuk mengaplikasikan eyeshadow dan primer eyeshadow.Kuas riasan ini menyerupai sponge beauty blender, tetapi lebih kecil dan menempel pada tongkat. Ini membantu membaurkan eyeshadow ke kelopak mata secara profesional, membuatnya terlihat halus dan alami.Kuas make up ini sangat cocok untuk membentuk wajah. Bentuknya datar dan bersudut, memudahkan kamu untuk membentuk wajah. Penggunaan lainnya juga bisa untuk bronzer, terutama di bagian leher dan bahu.