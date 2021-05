(FIR)

Keramas di rumah saja pada saat pandemi seperti ini, membuat rambutmu menjadi lebih kering dan rapuh. Padahal, rambut merupakan mahkota dari penampilan perempuan, dan atribut demi meningkatkan kepercayaan diri.Untuk itu, kamu membutuhkan sebuah inovasi produk terbaik demi bisa mengakhiri keresahanmu. Seperti kandungan 7 nutrisi dari 7 SERUM by Hairfood.Serum rambut yang mengandung berbagai jenis tanaman yang kaya akan nutrisi dan terjaga kemurniannya, karena hidup di air laut yang jernih dan kaya mineral serta dari dataran subur di berbagai belahan dunia. Bahan-bahan ini pun diproses menggunakan metode Fermentasi Bioteknologi guna menghasilkan minyak berharga yang disebut Ferment Oil."Kami senantiasa berkomitmen dalam menghadirkan inovasi produk terbaik untuk membantu menjawab kebutuhan masyarakat yang mendambakan rambut yang kuat, sehat dan berkilau," ujar Shierly Nangoy, CEO Sinergia Group.Sesuai dengan tagline-nya ‘sea & land nutrients for stronger, shinier, healthier hair’, yaitu agar bisa memberikan manfaat yang lebih baik dibanding serum lain."7 SERUM by Hairfood ini diproses sedemikian rupa tanpa pemanasan sehingga susunan nutrisi dalam minyak alaminya menjadi lebih murni dan terjaga kualitasnya. Tak hanya itu, produk ini juga sudah bersertifikat halal," terang Shierly.Diformulasikan secara khusus untuk membantu mengatasi rambut kusut dan bercabang, meningkatkan kilau rambut, melembapkan dan menguatkan rambut, produk ini juga mengandung ferment oil yang terdiri dari Sunflower, Green Tea, Argan, Camellia, dan Almond. Tak hanya itu, dilengkapi juga dengan tambahan ekstrak Seaweed dan Ginseng.Perpaduan dari 7 kandungan kaya nutrisi ini berfungsi sebagai anti-oxidant dan anti-micro bacterial. Sekaligus sebagai pelindung rambut dari sinar UV dan panas yang dihasilkan alat styling serta dapat membantu menguatkan rambut dan mengurangi kerusakan rambut.“Uji tes klinis terhadap fermented oil membuktikan kekuatan rambut (hair tensile) bertambah 24,3% setelah 4 minggu pemakaian," jelas Shierly."Memiliki formula yang ringan, produk ini dapat digunakan di berbagai kesempatan, baik sebelum styling, sebagai perawatan setelah proses kimia pada rambut, atau dapat juga disemprotkan pada rambut kapan pun, dimana pun. Wanginya yang unik dan lembut juga dapat memberikan efek relaksasi yang menyegarkan,” pungkas Shierly.