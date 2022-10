Lenyapkan Noda Hitam Bekas Jerawat, Enggak Pakai Ribet!

Obat rumahan dan alami

(Mengobati dan mengendalikan jerawat adalah cara terbaik untuk mencegah timbulnya flek hitam akibat jerawat. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Perawatan medis

(TIN)

Hiperpigmentasi pasca-inflamasi (PIH) merupakan istilah medis untuk bintik hitam yang disebabkan oleh jerawat, atau jenis kerusakan inflamasi lainnya, seperti luka bakar atau eksem. Bintik-bintik cenderung lebih merah pada orang dengan kulit pucat, dan coklat pada orang dengan kulit gelap.Menurut American Academy of Dermatology Association (AAD), bintik hitam yang disebabkan oleh jerawat akan hilang, hanya saja bisa sampai berbulan-bulan. Ingat, sebelum menghilangkan noda hitam bekas jerawat, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mengobati jerawatnya.Setelah itu, barubfikus untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan menggunakan produk, obat-obatan, prosedur, dan suplemen untuk meningkatkan penyembuhan.Perawatan kulit secara teratur dapat membantu orang mengatasi jerawat dan efek sampingnya. Produk yang dijual bebas (OTC) tersedia untuk mengatasi noda hitam akibat jerawat. Sangat penting bagi orang kulit berwarna untuk menemukan dan menggunakan produk yang sesuai untuk kulit mereka.Salah satu trik umumnya adalah menghindari rejimen perawatan kulit atau produk yang dapat meningkatkan kekeringan dan iritasi. Seperti dinukil dari Medical News Today, seseorang juga harus menggunakan pembersih ringan dan losion yang tidak menyumbat pori-pori.Jika kulit tampak teriritasi setelah mencoba suatu produk, mereka harus menghentikan penggunaan atau mempertimbangkan untuk tidak memakainya. Orang-orang juga dapat membatasi paparan sinar matahari dan angin untuk membantu mencegah kerusakan lebih lanjut dan meningkatkan penyembuhan kulit Meskipun penelitian saat ini tidak konklusif, penelitian telah menemukan hasil yang menjanjikan untuk:- Niacinamide, suatu bentuk vitamin B3- Ekstrak kedelai utuh dikombinasikan dengan retinol dan asam salisilat- Krim atau losion yang dibuat dengan vitamin C, atau asam askorbat. Jus lemon kaya akan vitamin C yang dapat mencerahkan kulit dan meratakan warna kulit- Ekstrak alami, termasuk akar licorice dan murbei- Lidah buaya merupakan agen penyembuhan yang luar biasa, terutama untuk kulit- Ekstrak biji anggur dapat membantu meringankan bintik-bintik gelap. Menurut penelitian, enam bulan ekstrak biji anggur yang diminum secara oral bermanfaat bagi orang yang memiliki kondisi kulit melasma, yang mirip dengan PIH- Mengenakan tabir surya dengan SPF minimal 30 setiap hari, terlepas dari apakah hari itu mendung atau lembapAAD merekomendasikan agar kamu menghindari penggunaan pencerah kulit yang mengandung merkuri karena risiko kerusakan ginjal, kerusakan saraf, dan keracunan merkuri.- Retinoid. Obat-obatan ini adalah pengobatan jerawat yang umum. Mereka biasanya berbentuk topikal, yang berarti seseorang mengoleskannya ke kulit. Seiring dengan benzoil peroksida, retinoid dapat memutihkan handuk dan seprai tetapi tidak akan mencerahkan kulit- Hydroquinone. Studi menunjukkan itu mengurangi ukuran, warna, dan keparahan bintik hitam- Kulit asam glikolat: Penelitian menunjukkan bahwa menambahkan kulit asam biasa ke perawatan hidrokuinon secara signifikan meningkatkan hasilMengobati dan mengendalikan jerawat adalah cara terbaik untuk mencegah timbulnya flek hitam akibat jerawat. Paparan sinar matahari dapat menyebabkan bintik-bintik menjadi gelap, sehingga orang dapat menggunakan tabir surya spektrum luas saat berada di luar untuk mencegah perubahan warna tambahan.Pengobatan dini dan gencar terhadap potensi bintik hitam dapat mencegah berkembang sepenuhnya. Namun, penting untuk tidak mengiritasi kulit dan memperburuk masalah.