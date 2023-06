Inspirasi Nail Art ala BLACKPINK, dari yang Chic Sampai Bergaya Classy

Kuku Awan Jennie

Kuku Hello Kitty Jisoo

Kuku Bintang Lisa

Kuku 'Classy' Rosé

Sudah tidak mengherankan lagi, jika para anggota BLACKPINK memiliki kemampuan untuk selalu menjadi pusat perhatian. Tidak hanya dari outfit, make up, dan gaya rambut saja. Tetapi, ide nail art (seni kuku) mereka juga selalu unik dan menarik.Bahkan, pilihan desain nail art mereka yang apik sering menjadi trendsetter dalam dunia kecantikan. Penasaran kan seperti apa nail art pilihan Jennie, Rose dan Jisoo ? Yuk, check this out!Desain ini menggambarkan kuku transparan dengan aksen awan biru dan putih seperti awan. Warna ini tentu mudah menyatu dengan berbagai pilihan fesyen favorit yang akan membuatmu terlihat cantik tentunya. Pelantun 'Solo' ini memamerkan manikur ala awannya di Jentle Garden, pop up kolaborasi Gentle Monster, dikutip dari Sportskeeda.Tahukah kamu sosok dibalik pembuat seni kuku cantik anggota BLACKPINK? Dia adalah Park Eunkyung, seorang pendiri Unistella, salon kuku yang berbasis di Seoul, Korea Selatan.Park mengeluarkan sisi kreatifnya untuk desain nail art yang lebih cerah dan berani. Contohnya, manikur serba merah muda Jisoo yang fokus pada karakter Hello Kitty.Jika kamu adalah seseorang yang ingin mencoba sesuatu yang baru, tetapi tidak ingin menjadi pusat perhatian, kamu bisa mencoba nail art seperti yang dipakai Lisa ini. Desain ini cukup trendi dan unik untuk membantumu menyalurkan kekuatan bintang batin dalam dirimu.Jika ada satu kombinasi yang tak lekang oleh waktu bahkan dalam dunia kecantikan dan mode, maka itu adalah kombinasi warna hitam dan putih. Gaya nail art klasik Rosé ini menambah elemen baru pada tren seni kuku. Dengan tip putih dan alas hitam, nail art pelantun 'Gone' ini juga dapat disesuaikan dengan kepribadianmu.