5 Manfaat Daun Kelor untuk Kecantikan Wajah, Salah Satunya Bisa Cegah Jerawat

1. Mencegah dan mengurangi munculnya jerawat

2. Mencerahkan kulit wajah

Daun kelor bermanfaat untuk mencerahkan kulit wajah, foto: pexels

3. Mencegah penuaan dini

4. Menghaluskan dan melembutkan kulit

5. Mencegah kerusakan kulit akibat paparan sinar UV

(SUR)

Jakarta: Daun kelor atau dalam bahasa latin dikenal dengan nama Moringa oleifera ini adalah jenis tanaman tropis yang sangat mudah dikenali dari ukuran daunnya yang kecil. Tidak hanya itu, pohon kelor juga sangat mudah bertumbuh pada tanah yang bisa dikatakan tidak terlalu subur.Selain terkenal sejak dahulu sebagai obat tradisional yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Daun kelor juga ternyata mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan kulit wajah , berbagai kandungan nutrisi yang ada di dalamnya dipercaya sangat baik untuk mencerahkan wajah.Berbagai kandungan nutrisi yang bermanfaat untuk kecantikan kulit wajah diantaranya adalah vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kalsium, niacinamide, magnesium, serta antioksidan seperti flavonoid.Dilansir dari alodokter, sebagai salah satu bahan herbal yang mempunyai manfaat untuk kecantikan kulit wajah , daun kelor biasanya digunakan sebagai masker alami yang terbuat dari bubuk daun kelor atau terkandung di dalam produk perawatan wajah seperti serum, krim wajah, minyak esensial, hingga essence.Selain bermanfaat untuk mencerahkan wajah, daun kelor juga mempunyai manfaat lain untuk kecantikan kulit wajah, yakni:Banyak riset menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor mengandung efek antibakteri dan anti radang yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan mengurangi peradangan di kulit yang menjadi penyebab munculnya jerawat.Kandungan vitamin C dalam daun kelor dapat mencerahkan sekaligus meratakan warna kulit. Vitamin tersebut bekerja dengan cara menekan pembentukan melanin yang memberikan warna pada kulit.Daun kelor mengandung antioksidan yang tinggi serta vitamin C yang dapat menghasilkan kolagen. Kadar kolagen dan antioksidan yang cukup berperan penting untuk mencegah dan memperlambat penuaan serta mengurangi bintik atau flek hitam dan kerutan di wajah.Kandungan niacinamide dan vitamin B yang dimiliki daun kelor dapat memperbaiki lapisan epidermis atau lapisan paling luar kulit, ketika lapisan epidermis terjaga dengan baik, kulit wajah akan terasa halus, lembut, dan lembap.Kandungan antioksidan dan vitamin yang ada pada daun kelor mampu mencegah kerusakan kulit baik yang berasal dari faktor internal seperti genetik, stres, hormon, dehidrasi, dan kurang tidur maupun dari faktor eksternal seperti paparan sinar UV, polusi, dan asap rokok. Antioksidan dan vitamin tersebut bekerja dengan cara melindungi kekuatan dan struktur kulit dari dalam.Nah, itulah beragam manfaat daun kelor untuk kecantikan wajah, semoga bermanfaat!