5 Manfaat Potensial Tomat untuk Kulitmu

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Selain untuk dimakan atau dibuat jadi jus yang segar, beberapa orang mengklaim bahwa tomat bisa digunakan untuk perawatan kulit. Kira-kira apa saja manfaatnya? Melansir Healthline, berikut beberapa manfaat tomat untuk kulitmu.

1. Mengurangi risiko sengatan matahari

Tomat bukanlah pengganti tabir surya, tetapi likopen dalam buah ini mungkin memiliki efek pelindung. Makan tomat mungkin menawarkan perlindungan dari eritema atau sengatan matahari yang disebabkan oleh sinar UV.



Sebuah studi pada 2006 lalu menemukan bahwa setelah 10 hingga 12 minggu mengonsumsi likopen atau produk tomat yang kaya likopen, orang menunjukkan penurunan kepekaan terhadap radiasi UV. Tidak jelas apakah kamu bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan mengoleskan tomat secara topikal ke kulit langsung.

2. Meningkatkan penyembuhan luka

Tomat mengandung vitamin yang yang banyak ditemukan pada produk perawatan kulit. Kandungan dalam tomat dapat meningkatkan pertumbuhan jaringan ikat baru, yang juga dapat membantu memperbaiki luka dan mempercepat proses penyembuhan.



Akankah mengoleskan tomat ke kulit memberimu manfaat yang sama? Itu tidak jelas. Lebih banyak penelitian diperlukan.

3. Meredakan peradangan kulit

Beberapa senyawa dalam tomat memiliki efek anti-inflamasi. Senyawa tersebut meliputi likopen, beta karoten, lutein, vitamin E, dan vitamin C.



Saat dioleskan ke kulit, senyawa ini dapat membantu meringankan rasa sakit yang terkait dengan iritasi kulit atau sengatan matahari. Namun, belum ada penelitian yang meneliti apakah tomat dapat membantu meredakan peradangan saat dioleskan ke kulitmu.

4. Merangsang produksi kolagen

Seperti yang disebutkan sebelumnya, tomat adalah sumber vitamin C yang sangat baik. Selain meningkatkan sistem kekebalan tubuhmu, vitamin C dapat membantu merangsang produksi kolagen.



Dioleskan secara topikal, vitamin C dapat membantu meningkatkan elastisitas kulit. Itu bisa membuat kulit kamu lebih kencang.

5. Membantu mengangkat sel kulit mati

Pengelupasan menghilangkan sel kulit mati, sehingga dapat membantu meningkatkan kesehatan dan penampilan kulit kamu. Beberapa orang mengklaim enzim dalam tomat dapat menawarkan manfaat pengelupasan kulit saat dioleskan ke kulit.

(FIR)