Ladies, Inilah 5 Penyebab Make Up Tidak Menempel di Wajahmu

Kulit berminyak atau kombinasi

Tidak mempersiapkan kulit dengan benar

(Terlalu banyak menggunakan foundation juga dapat membuat make up tidak menempel. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Terlalu banyak foundation

Alas bedak yang salah

Mengoleskan bedak sebelum krim

(yyy)

Memoleskan riasan di wajah tentu akan membuat cantik si penggunanya. Bahkan bisa memberikan hasil yang beda dari wajah aslinya.Tapi faktanya, riasan atau make up terkadang bisa menimbulkan pecah atau riasan menjadi tidak menempel sempurna pada kulit. Sehingga, membuat hasilnya jadi tidak rapi dan cantik untuk dilihat.Hal itu mungkin saja terjadi karena kamu telah melakukan beberapa kesalahan dalam mengaplikasikan produk make up pada wajah.Penggumpalan ini bisa menyebabkan tampilan cakey pada wajah dan akan terjadi berulang bila kamu masih salah mempraktikkannya."Pemisahan riasan adalah saat unsur-unsur produk riasanmu terpisah, sehingga menghasilkan aplikasi yang tidak rata atau tidak menempel," jelas penata rias Elizabeth Seropian.Melansir dari laman Byrdie, Seropian pun mengajak empat penata rias profesional lainnya, seperti Sofia Tilbury, Sabena Collier, dan Kristen Fortier, untuk menggali penyebab riasan tidak menempel pada wajah beserta metode pencegahannya. Yuk, simak!Jika memiliki jenis kulit lebih berminyak, kamu perlu menghilangkan minyak wajah terlebih dulu sebelum menempelkan riasan wajah. Kamu bisa menggunakan blotting paper untuk menyerap minyak pada wajah. Yang pasti sebelum ber-make up kamu harus menemukan perawatan kulit yang dapat melawan minyak dan persiapkan kulit untuk mendapatkan alas bedak yang tepat."Menggunakan formula perawatan kulit yang salah untuk jenis kulit dapat menyebabkan penumpukan minyak di wajah, sehingga menyebabkan alas bedak pecah dan bergeser. Gunakan tabur surya yang ringan untuk menghidrasi agar tetap ringan dan melindungi kulit," anjur Tilbury.Apa pun jenis kulitnya, persiapan kulit mungkin merupakan langkah terpenting dalam menyempurnakan alas bedak. Dimulai dengan tekstur kulit, Seropian mengatakan pengelupasan adalah tempat yang kuat untuk memulai. Terkadang yang kita butuhkan hanyalah Hydrafacial yang bagus untuk mengirim kemasan kulit mati."Setelah kulit bersih, dilanjutkan dengan menggunakan primer yang sesuai dengan kulit. Pelembap dan primer 2-in-1 cocok untuk semua jenis kulit, utamanya yang diperkaya dengan vitamin," tambah Fortier.Alas bedak caked-on sama seperti musuh, dan sering kali menjadi penyebab tidak menempelnya make up. "Salah satu penyebab terbesar pemisahan make up adalah menggunakan terlalu banyak produk. Sedikit bisa sangat bermanfaat, terapkan sedikit demi sedikit dan gunakan hanya yang kamu butuhkan," papar FortierTidak menempelnya riasan wajah bisa terjadi karena alas bedak tidak cocok dengan jenis kulit. Misalnya, jika seseorang memiliki kulit kering dan memilih alas bedak matte, ia akan mengendap di tempat kering dan membentuk area kering yang memisahkan riasan.Jika kulit berminyak, pilihlah alas bedak yang menyerap minyak atau matte. Collier menyebutkan bahwa memasangkan formula kontras secara bersamaan — seperti produk berbahan dasar minyak dengan produk berbahan dasar air — juga dapat menyebabkan pemisahan.Para make up artis setuju untuk selalu aplikasikan produk krim sebelum bedak kecuali jika produk tersebut secara eksplisit menginstruksikan sebaliknya. "Aplikasi riasan yang salah, seperti mengaplikasikan formula berbahan dasar cairan di atas bedak, dapat menyebabkan pemisahan. Maka, sebaiknya oleskan bedak terakhir dan fokus pada zona-T agar tidak terlihat kering dan rata," tutup Tilbury.