Mizzu X Sasa Ajak Perempuan Muda Lebih PD

(Kolaborasi unik Mizzu X Sasa ini menghasilkan kosmetik alas bedak Meet Your Matte Foundation dan pewarna bibir Gotchu Lip Stain Serum. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Seorang perempuan yang percaya diri akan menginspirasi orang di sekitarnya dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.Momen ketika seorang perempuan berhasil menyajikan hidangan istimewa yang ia ciptakan dengan cinta atau tampil cantik dengan riasan wajah yang memesona, akan membawa kebahagiaan dan kepercayaan diri yang luar biasa.Kecantikan sejati tidak hanya berlandaskan pada penampilan fisik, tetapi juga pada kepercayaan diri dan kebahagiaan dari dalam hati. Memasak dan berdandan mengajarkan perempuan untuk merayakan diri mereka dengan segala keunikan dan bakat yang dimiliki.Kedua kegiatan ini bukan hanya sekadar rutinitas aktivitas fisik, tetapi juga merupakan seni yang harus dikuasai dengan penuh dedikasi.Melalui menggali persamaan memasak dan berdandan, perempuan akan menemukan kecantikan sejati dan menghadirkan harmoni dalam kehidupan mereka.Dengan membangun kepercayaan diri yang kuat, perempuan akan menjadi agen perubahan yang berdampak positif bagi diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat.Dua kegiatan inilah yang menjadi alasan Sasa, perusahaan produsen bumbu berkolaborasi dengan Mizzu Cosmetics, produsen kosmetik lokal, untuk mendukung perempuan Indonesia tetap happy dan percaya diri.“Lewat peluncuran dua line produk make up dengan branding Mizzu X Sasa, kolaborasi ini menunjukkan bahwa Sasa bukan hanya menjadi merek bumbu masak yang menemani masyarakat di dapur saja, namun juga ingin menjadi bagian dari gaya hidup perempuan masa kini. Sasa siap mewujudkan kebahagiaan sejati perempuan Indonesia melalui kolaborasi ini," ungkap Fenny Kusnaidy, Brand Communication Director PT. Sasa Inti.Kolaborasi unik Mizzu X Sasa ini menghasilkan kosmetik alas bedak Meet Your Matte Foundation dan pewarna bibir Gotchu Lip Stain Serum. Dengan dominasi warna hitam yang elegan, produk ini memiliki kemasan yang super cantik yang mencerminkan karakter self love, positivity, happy, dan bold. Selain cocok dengan karakter Mizzu, design tersebut mewakili DNA Sasa yakni Happiness is Sasa.Foundation dan lip stain ini cocok digunakan untuk sehari-hari dan juga kebutuhan profesional. Dua produk ini bisa diandalkan make-up artist (MUA) karena berjenis skin care infused dan tekstur yang ringan."Gotchu lip stain ini merupakan pengembangan dari produk Mizzu Aqua Tint yang sedang populer di kalangan milenial dan gen Z. Teksturnya yang light cocok digunakan sehari-hari," beber Rahayu Prasetyawati selaku Head of Marketing Mizzu Cosmetics.Sebelumnya, Mizzu Cosmetics telah melakukan soft launch bersama MUA hits nasional dengan tema Secret Intimate Dating pada Kamis, 27 Juli 2023 yang lalu.“Event ini adalah salah satu rangkaian acara dalam kolaborasi Mizzu X Sasa dengan mengangkat tema “It’s My Color Character” yang bertujuan untuk membantu perempuan-perempuan muda dapat menemukan karakter mereka melalui shade dari produk tersebut dengan cara yang fun dan playful sehingga dapat meningkatkan mood dan percaya diri,” ujar Eunike Lady selaku Brand Manager Mizzu Cosmetics.Produk kolaborasi Mizzu X Sasa sendiri bisa ditemukan di e-commerce dan toko kosmetik kesayangan kalian mulai tanggal 8 Agustus 2023. Happy shopping Teman Gaya!