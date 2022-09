Usai Sukses Bisnis Sepatu, Cindy Levina Kini Merambah Dunia Skincare

Gara-gara beruntusan

Bikin kulit para perempuan glowing alami

Tanggapan masyarakat

Nama Cindy Levina dikenal sebagai influencer berwajah cantik. Mengawali kariernya sebagai model hingga influencer kecantikan tak lantas membuat Cindy Levina merasa puas. Dengan hobi mengoleksi sepatu sewaktu menjadi model, Cindy, panggilan akrabnya, membangun bisnis sepatu bernama Clevina.Ya, Cindy, yang baru berumur 22 tahun pada 2014 lalu, memberanikan diri membuat brand sepatu berbekal eksistensinya di instagram dan memahami model sepatu serta bahan yang disukai kaum hawa. Hasilnya pun berbuah manis, banyak model sepatunya laku di pasaran. Dan, total sudah ribuan pasang berhasil di jual hingga saat ini.Tak berhenti di situ, memasuki tahun ke delapan bisnis sepatunya yang mulai stabil tak juga lantas membuatnya puas. Cindy terus menggali ide bisnis lain melalui potensi yang ia miliki.Kali ini Cindy merealisasikan dengan merilis brand skincare yang ia namakan Clevinaskin. Dengan menargetkan segmen middle to high, Clevinaskin menawarkan produk skincare dengan konsep mewah dengan harga yang worth it dan affordable. Pada hari ini, 11 September 2022 merupakan langkah Clevinaskin masuk ke industri skincare Indonesia dengan merilis serum bernama Clevinaskin Glow Advanced Serum.Saat ditanya awal mula dirinya sampai mendirikan Clevinaskin, Cindy Levina selaku founder dan Direktur Utama Clevinaskin bercerita karena sedari menjadi model telah jatuh hati dengan dunia kecantikan. Terlebih setelah mengalami berbagai permasalahan kulit, di mana kulit di wajahnya jadi gampang iritasi seperti beruntusan dan jadi sensitif.Perempuan kelahiran 10 Oktober 1995 ini mengaku mengalami masalah tersebut karena tidak mengetahui ingredients dan efek samping dari semua produk skincare yang ia pakai ketika menjadi model sejak SMA. Dari pengalaman tersebut, akhirnya Cindy sadar untuk perlu tahu dan belajar tentang skincare yang ia pakai selama ini serta ingredient yang cocok untuknya."Tadinya nggak ada masalah apa-apa. Aku ngerasa skincare yang aku pakai, dan treatment yang aku jalani dengan dokter kecantikan, dan lain lainnya itu, berdampak positif pada kulitku. Tapi, memang semua yang kita lakuin semasa muda bakal catch up ke kita pada di atas umur 25-an, barulah masalah kulit wajah muncul," kata Cindy."Efeknya kulit wajahku jadi sensitif dan dengan kulitku yang berkarakter kering, jadi sering banget pas lagi nyobain skincare yang kata orang lain bagus, atau viral, dan sebagainya, tapi ternyata malah kurang ada efeknya atau malah nggak cocok di kulitku," kata Cindy, saat launching via live di akun instagram @clevinaskin.Setelah mengalami masalah itu, Cindy mencoba belajar mengenai skincare yang cocok untuk dirinya. Mulai dari jenis kulit yang dimiliki dan ingredients yang cocok untuknya serta takarannya.Setelah tahu karakteristik produk skincare yang cocok untuk dirinya, rupanya justru muncul ketertarikan Cindy untuk mengetahui skincare yang bagus untuk memenuhi kebutuhan wanita Indonesia. Begitu ia tahu kebutuhannya, Cindy memberanikan diri brand skincare miliknya sendiri.“Total waktu proses development produk sampai izin keluar, itu abis waktu sampai satu (1) tahun,” kata Cindy.Lebih dalam, Cindy mengaku berkolaborasi dengan local expert melalui proses research dan development teknologi modern yang panjang agar bisa mendapatkan produk skincare berkualitas tinggi. Bahan baku yang dipakai juga memakai bahan baku yang spesifik dengan kebutuhan kulit."Sehingga bisa memberikan hasil dengan kualitas terbaik, aman dan halal,“ urai Cindy.Hal itu termasuk produk perdana Clevinaskin, yaitu Glow Advanced Serum. Melalui ingredients dengan persentase dan konsentrasi yang pas, aku Cindy, Clevinaskin Glow Advanced Serum mampu memberikan menghasilkan hasil yang terbaik, yaitu:1. Mampu melembabkan, mencerahkan,2. Menyamarkan noda bekas jerawat atau kehitaman3. Melindungi kulit dari efek buruk sinar UV dan radikal bebas4. Menenangkan kulit yang iritasi atau kemerahan5. Merawat skin barrier kulit."Sehingga para wanita bisa mengeluarkan glowing alami terbaiknya. Karena ‘glowing’ itu bukan sekadar putih, tapi lembab dan juga sehat," urai Cindy.Hasil itu bukan tanpa alasan. Karena rupanya Clevinaskin Glow Advanced Serum mengandung setidaknya enam 6 hero ingredients, yaitu niacinamide, shea butter, jojoba seed oil dan grape seed oil, centella asiatica, serta ceramide. Dan kandungan yang membuat serum ini jadi unggulan adalah penggunaan niacinamide.Niacinamide merupakan bahan yang berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah, menyamarkan noda hitam, sebagai anti inflamasi, mampu merangsang produksi ceramide alami dalam kulit, dan mampu meregulasi produksi sebum sehingga wajah tidak akan memproduksi minyak secara berlebihan.Ditambah, dengan jumlah persentase lima 5 persen yang merupakan persentase yang terbaik. Di mana niacinamide sudah mampu memberikan hasil terbaik dengan kemungkinan iritasi yang rendah."Saat riset, aku pakai serum ini setiap hari, yaitu pagi dan malam, dan dalam waktu seminggu udah kelihatan hasilnya (lebih cerah). So, aku yakin, pakai produk ini selama seminggu, dijamin wajah kita udah bisa auto glowing," tambah Cindy.Selain itu, Cindy menambahkan bahwa serum Clevinaskin juga sudah tersertifikasi halal dan BPOM, dan aman untuk digunakan oleh bumil dan busui sekalipun.Cindy juga menerangkan bahwa produknya sebelum dirilis telah melalui survei uji coba produk ke masyarakat dari level pelajar, wanita karir hingga ibu rumah tangga. Dari hasil survei tersebut, tanggapan yang diterima secara keseluruhan adalah positif."Kesan yang banyak jadi diceritakan orang-orang adalah tentang kondisi kulit wajah yang menjadi lebih cerah dan menghilangkan wajah kusam," terang Cindy.Perempuan yang telah memiliki dua anak ini pun berharap produk serumnya bisa diterima dengan baik. Di mana dapat membantu memenuhi kebutuhan perawatan kulit seluruh perempuan di Indonesia untuk tampil lebih cerah, lebih muda dan lebih cantik, dan kenyal bercahaya.