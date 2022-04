5 Riasan Wajah agar Tampil Kece Saat Idulfitri

(Smokey eyes. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Smokey eyes

(Bronze make up. Foto: Ilustrasi/YouTube.com)

Bronze make up

(Make up glowing. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Make up glowing

(Make up peachy. Foto: Dok. Byrdie)

Make up peachy

(Classy make up. Foto: Dok. YouTube)

Classy make up

(TIN)

Bagi kaum hawa, berbusana yang bersih nan indah, tak lengkap bila wajah terlihat polos tanpa make up . Nah, biasanya para perempuan ini sudah memikirkan ingin riasan seperti apa nantinya.Tak lupa, riasan wajah disesuaikan dengam warna baju, model rambut, hingga alsesori yang akan dikenakan. Semuanya harus serasi agar terlihat cantik dan menarik.Menyesuaikan busana dengan makeup memang perlu dilakukan. Apalagi saat Lebaran nanti, kamu akan bertemu dan bersilaturahmi dengan sanak saudara, belum lagi kalau bertemu dengan 'gebetan'.Wah, harus tampil glowing maksimal. Tapi kira-kira riasan seperti apa ya, yang akan dipoles di wajah? Yuk, intip beberapa make up dari berbagai sumber yang bisa kamu terapkan untuk menyambut Lebaran.Smokey eyes? Enggak jadi misterius tuh? Pada dasarnya, make up smokey eyes lebih untuk memfokuskan riasan pada mata. Dengan begitu, orang lain tidak akan memerhatikan kekurangan yang ada pada wajah kita. Sebut saja, bekas jerawat membandel. Cukup meggunakan eyeshadow matte dengan sentuhan warna silver dan eyeliner tipis pada bagian garis mata.Kalau kamu suka dengan riasan sederhana dan natural, gaya makeup bisa diaplikasikan. Oleskan riasan tipis-tipis pada tulang pipi, di atas dahi, dan hidung. Gunakan lipstik warna coklat dengan sedikit highlightet agar terkesan elegan. Riasan ini sangat cocok outfit seperti tunik dengan potongan yang berkelas. Bisa juga mengenakan pakaian yang menggunakan warna-warna earth tone.Glowing make up merupakan istilah untuk riasan yang sederhana namun tetap memancarkan aura bersinar pada wajah. Nah, kamu bisa menggunakan moisturizer lalu concealer yang bisa menutupi noda pada wajah Untuk memberikan efek kondisi kulit yang berkilau sehat dan terlihat segar, bisa menggunakan BB cushion. Jangan lupa memulaskan highlighter tipis-tipis di area tulang pipi dan ujung hidung untuk memberi kesan glowing.Seperti buahnya, warna peach memang memberikan kesan segar dan ceria pada wajah. Cukup aplikasikan lipstik berwarna peach yang bisa digunakan sebagai eyeshadow dan blush on. Selain itu, kamu bisa memadupadankan jenis riasan ini dengan outfit atau hijab berwarna peach, nude, coral dan warna senada lainnya.Kuncinya adalah warna bibir hot pink dan mata smokey eyes dan eyeshadow emas. Gunakan alas bedak dan concealer untuk menutup noda dan mendapatkan kulit yang tampak sempurna. Oleskan bulu mata palsu dan beberapa maskara untuk menarik perhatian pada mata.Buat kontur tulang pipi dan garis rahang untuk menonjolkan fitur pipi. Terakhir, poleskan lipstik yang serasi dengan pakaian. Bagaimana, sudah siap menyambut Idul Fitri dengan wajah yang bercahaya?