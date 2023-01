5 Latihan untuk Menghilangkan Lemak di Wajah, Mau Coba?

1. Latihan wajah

(Dengan gerakan konsisten setiap hari mengangkat bagian bawah wajah ke dagu atas Brady mengatakan hal ini bisa membantu mengurangi lemak di wajah kamu dan bonusnya kulit lebih kencang. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)

2. Angkat dagu

3. Wajah ikan

4. Interval lompat tali

5. Latihan kekuatan

(TIN)

Bagi sebagian orang kenaikan berat badan mulai terlihat di wajah atau tubuh bagian atas. Namun begitu, ada beberapa latihan yang bisa kamu lakukan untuk membantu menghilangkan lemak di wajah , serta meningkatkan penurunan lemak secara keseluruhan.Meskipun tidak dapat menargetkan wajah secara spesifik, paling tidak dapat membakar lemak tubuh secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan membantu mengurangi kelebihan lemak di area wajah.Victoria Brady, pelatih pribadi di Fyt-layanan pelatihan pribadi bersertifikat memberi tahu Eat This, Not That untuk mendapatkan hasil yang optimal, Brady menginstruksikan untuk melakukan latihan ini minimal tiga kali seminggu. Check this out!Brady menyarankan melakukan latihan wajah untuk membantu merangsang otot-otot di wajah dan meningkatkan sirkulasi darah. Melakukan hal ini dapat menyebabkan penampilan lebih ramping.Mulailah latihan wajah dengan beberapa angkat dagu. Untuk melakukan gerakan ini dengan benar, "tarik" bagian bawah wajah dan dagu ke atas sambil meregangkan otot di rahang. Lakukan chin lift setidaknya satu set dengan 10 hingga 15 repetisi.Kamu mungkin pernah membuat wajah ikan sebelumnya tanpa menyadari bahwa ini adalah latihan wajah yang sangat bagus! Mulailah dengan mengisap pipi, dan tahan bagian ini setidaknya selama 25 hingga 30 detik. Beristirahatlah selama lima detik, dan lakukan latihan ini minimal 10 repetisi.Sudah waktunya untuk sedikit kardio sebelum kita menuju latihan kekuatan. Jadi, ambil tali lompat, dan lakukan interval lompat tali ini selama 10 menit, lakukan lompatan selama 40 detik, lalu 20 detik.Mulailah latihan ini tanpa beban apa pun agar merasa nyaman dengan bentuk tubuh kamu, lalu tambahkan satu set dumbel atau barbel jika ingin mengangkat beban lebih berat. Brady menyarankan untuk menyelesaikan tiga set dengan 12 hingga 15 repetisi untuk setiap latihan. Dengan mengurangi beban atau lemak tubuh, lemak di bagian wajah juga akan ikut berkurang sedikit demi sedikit.