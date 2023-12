Punya Permasalahan Skin Barrier, Ini Perawatan Kulit yang Cocok untuk Nicholas Saputra

(FIR)

Meningkatnya polusi udara dan penurunan kualitas udara telah menyebabkan lonjakan masalah kulit di kalangan penduduk Indonesia, terutama di ibu kota. Masalah seperti jerawat, kulit kering, kusam, dan sensitivitas telah menjadi hal umum. Skin barrier , pelindung terluar pada kulit wajah, berfungsi sebagai pertahanan utama melawan faktor eksternal seperti debu, polusi, dan radiasi UV. Kerusakan pada penghalang kulit ini diidentifikasi sebagai akar penyebab masalah kulit yang disebutkan sebelumnya.Berkembang dari keberhasilan dan viralitas produk andalannya, 5x Ceramide Barrier Moisture Gel, merek perawatan kulit terkemuka Skintific kembali menciptakan gebrakan di pasar.Kali ini, merek tersebut melibatkan aktor terkenal Nicholas Saputra sebagai muse dari 5x Ceramide Series dengan kampanye bertajuk 'Repair Your Skin Barrier'. Campaign ini untuk mengajak masyarakat Indonesia agar memulai perjalanan memperbaiki skin barrier wajah mereka demi kulit yang lebih sehat, bebas dari masalah kulit."Nicholas Saputra merupakan salah satu konsumen kami yang sebelumnya sudah mengeksplorasi berbagai produk skincare untuk kulitnya yang memiliki permasalahan skin barrier. Namun, akhirnya menemukan rangkaian produk yang cocok untuk mengatasi permasalahan kulit dan merawatnya, yaitu 5x Ceramide Series dari Skintific," ungkap Fenty Effendy, selaku Brand Representative dari Skintific Indonesia."Kami yakin bahwa dengan menggandeng Nicholas sebagai muse 5x Ceramide Series dari SKINTIFIC untuk merepresentasikan rangkaian produk kami, pesan 'Aku Ada untuk Menjagamu' dapat mengajak masyarakat Indonesia turut mendukung misi kami mendukung kulit sehat dengan menjaga skin barrier kulit," sambungnya.Baca juga: 5 Perawatan Kulit Wajah dan Tubuh yang Bisa Dilakukan Pria Seperti kita tahu, Nicholas Saputra adalah seorang aktor, produser, sutradara, dan model terkemuka berkebangsaan Indonesia. Ia telah terjun ke dunia hiburan sejak 2002 dan kariernya sebagai aktor tidak hanya diakui di Indonesia, tetapi juga di mancanegara.Nicholas dikenal luas melalui perannya sebagai Rangga dalam film "Ada Apa dengan Cinta?" dan Soe Hok Gie dalam "Gie" yang sukses memikat masyarakat Indonesia dengan talentanya dan meraih beberapa penghargaan dari hasil karyanya. Tidak hanya aktif di dunia hiburan, Nicholas Saputra juga aktif sebagai aktivis untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap isu lingkungan dan anak-anak, serta peran barunya sebagai entrepreneur yang berfokus pada gayahidup.Untuk diketahui, rangkaian produk 5x Ceramide Series dari SKINTIFIC adalah rangkaian produk dengan kandungan 5 tipe Ceramides, yaitu Ceramide NP, Ceramide EOP, Ceramide AP, Ceramide AS, Ceramide NS yang dapat membantu memelihara dan mengembalikan kesehatan skin barrier.Rangkaian ini diformulasikan aman untuk kulit sensitif, 5x Ceramide Series memiliki manfaat lainnya, seperti melembapkan kulit, menenangkan sel kulit yang rusak, mengurangi kemerahan, dan menghaluskan tekstur kulit. Dapat digunakan untuk semua tipe kulit wajah termasuk kulit sensitif karena sifatnya yang cepat menyerap, tidak berminyak, tidak lengket, dan ada efek cooling sensation yang menyegarkan kulit.