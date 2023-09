5 Perawatan Kulit Wajah dan Tubuh yang Bisa Dilakukan Pria

Perawatan kulit wajah dan tubuh untuk pria

Bagi pria, memulai dan memilah rutinitas perawatan bisa terasa sangat melelahkan, terutama jika belum pernah meluangkan banyak waktu untuk melakukan perawatan kulit sebelumnya.Namun jika terlalu lama diabaikan dapat menyebabkan beberapa masalah kulit seperti kekeringan, penuaan, bintik hitam (dark spots), dan jerawat Dr. Shella Hardianto, Aesthetic dan Anti Aging Expert di balik klinik kecantikan Body & Beauty by Appointment (BBA) mengatakan, "Seperti contoh di situasi polusi yang semakin memburuk saat ini, disarankan pria perlu untuk memulai perawatan kulit yang mengandung zat antioksidan seperti vitamin C, glutation, astaxanthin guna mencegah dampak buruk polusi udara pada kulit ."Meski banyak produk skincare yang dapat membantu mencegah dampak negatif tersebut secara sementara, dr. Shella menyarankan pria untuk mulai melakukan treatment di klinik."Sebab, dibutuhkan pembersihan kulit secara menyeluruh dan mendalam untuk mengimbangi kualitas udara seperti sekarang, terlebih bagi pria yang memiliki mobilitas tinggi dan sering terpapar sinar matahari," tambah dokter cantik ini.Sebagai bagian dari visi barunya untuk memberikan perawatan yang berfokus pada aspek kenaturalan kulit, Bare Beauty Aesthetics menghadirkan perawatan khusus yang dapat menjadi pilihan para pria untuk kebutuhan esensial kulitnya, di antaranya:Perawatan ini bisa membersihkan wajah secara menyeluruh, lebih bersih daripada hanya mencuci wajah sehari-hari. Perawatan kulit tersebut bisa menghilangkan tumpukan minyak dan kotoran, serta mengangkat kulit mati.Selain itu, facial juga bisa meremajakan kulit, meningkatkan sirkulasi, dan mengatasi berbagai masalah kulit wajah, seperti jerawat, komedo , bintik hitam, dan kerutan.Perawatan ini bertujuan untuk membentuk tubuh atau kulit menjadi lebih ramping dan ideal. Menggunakan teknologi sculpting dengan radiofrekuensi dan Dynamic Muscle Activation (DMA), para pria bisa meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi risiko penyakit akibat kelebihan berat badan, dan memperbaiki penampilan.Perawatan ini adalah pemberian vitamin C dan B secara intravena (melalui pembuluh darah) dengan dosis tinggi. Manfaatnya antara lain adalah meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah infeksi, mempercepat penyembuhan luka, mencerahkan kulit wajah, dan meningkatkan energi.Salah satu metode peremajaan kulit di mana dokter akan memasukkan kandungan Polynucleotide (PN) dari DNA salmon. PN memiliki berbagai keunggulan dibandingkan DNA salmon generasi lama polydeoxyribonucleotide (PDRN).PN disebut lebih murni, high molecular, long polymer, dan memiliki efek biostimulasi. Kandungan tersebut bermanfaat untuk memperbarui sel kulit sehingga didapat kulit yang lebih sehat, halus, lembut, dan lembap.Perawatan ini adalah penggunaan plasma darah kaya trombosit (platelet-rich plasma) yang diambil dari darah pasien sendiri untuk disuntikkan kembali ke area yang bermasalah.Manfaatnya antara lain adalah merangsang pertumbuhan rambut baru, mengurangi kerontokan rambut, menghilangkan bekas jerawat dan luka, meremajakan kulit wajah, dan meningkatkan elastisitas kulit.Klinik kecantikan ini juga menawarkan berbagai jenis paket yang lengkap serta paket perawatan yang disebut dengan Gentleman’s Glow ini juga menghadirkan layanan home-service agar dapat secara praktis mengakomodasi kebutuhan para pria.Sebagai permulaan, dr. Shella menyarankan para pria bisa mengambil opsi facial empat hingga enam minggu sekali, dan memilih opsi klinik yang menawarkan home service untuk menjamin kenyamanan dan privasi."Dengan melakukan perawatan khusus untuk pria, BBA memastikan paket treatment yang disiapkan dapat mencegah gangguan mikrobioma kulit, kerusakan pelindung kulit, serta penuaan dini," pungkas dr. Shella.