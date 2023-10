Natasha Wilona Sebut Sandwich Skincare yang Bikin Wajahnya Mulus, Begini Tahapannya!

(yyy)

Dibalik wajah mulus dan glowingnya, ternyata aktris cantik Natasha Wilona memiliki rahasia kecantikan yang diciptakannya yaitu sandwich skincare. Memang terdengar cukup unik, namun pemeran sinetron 'Anak Jalanan' ini punya alasan tersendiri mengenai perawatan kecantikan nya tersebut."Aku pagi skincare itu berlapis-lapis makanya aku sebut sandwich skincare. Biasanya dimulai dari pembersih wajah, toner, serum, motion, moisturizer terakhir aku pakai sleep mask atau sheet mask. Kadang, seminggu 2-3 kali aku pakai facial scrub dan clay mask," tutur wanita yang akrab disapa Wilo.Aktris cantik sekaligus pebisnis muda ini menceritakan awalnya menggunakan sandwich skincare karena pada tahun 2019 pernah mengalami jerawatan parah sampai beruntusan."Kulit aku itu lumayan sensitif dan akhirnya aku nemuin cara supaya gak sensitif lagi ya itu rajin pakai skincare. Aku cari skincare yang dapat memperkuat skin barrier lalu moisturizer dan serumnya aku fokus pakai yang untuk mencerahkan atau mengecilkan pori-pori," ujar Wilo saat ditemui dalam acara Grand Opening My Bestie Store di Mall Gandaria City, Kamis (12/10/2023).Dengan aktivitas yang cukup padat dan pekerjaan yang mengharuskan untuk selalu full make up, Wilo sadar bahwa kulit wajahnya sangat membutuhkan perawatan baik itu dengan skincare atau di klinik kecantikan."Aku inget banget waktu itu pas ke Korea, dokternya bilang kulit aku tuh stres banget jadi coba cari sesuatu yang bisa meningkatkan kembali elastisitas dan skin barriernya supaya kuat lagi. Setelah itu, baru deh mau make up serutin apa pun tetap aman mukanya," jelas pemilik brand Marshwillow Cosmetics.Selain itu, perempuan berusia 24 tahun ini juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki budget khusus untuk membeli skincare."Jujur aja, aku gak selalu pakai yang mahal banget. Malah kadang kulit aku cocoknya dengan produk yang harganya terjangkau. Aku pernah coba yang harganya jutaan tapi dikulit aku malah gak cocok. Giliran ketemu yang cuma ratusan ribu ternyata cocok. Sejak itu, tujuan aku ya cari skincare yang paling cocok dengan jenis kulit bukan hanya karena harga atau mereknya saja," tutup Wilona.