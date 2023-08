Sandiaga Apresiasi 'Jakarta X Beauty' yang Bisa Bantu Dongkrak Produk Lokal Indonesia

(Berikut ini beberapa rute jika kamu ingin mengunjungi event ini. Video: Dok. Instagram XBeauty by Female Daily Network/@officialfdxbeauty)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi penyelenggaraan "Jakarta X Beauty" yang kembali digelar Female Daily dalam rangka mendorong daya beli produk lokal khususnya industri kecantikan sehingga kebangkitan ekonomi dan penciptaan 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024 dapat terwujud."Jakarta X Beauty ini tampil di 2023 dengan penuh semangat baru. Karena tahun lalu masih pandemi. Tahun ini kita ekspektasinya 120 ribu pengunjung. Dan dari jam 8 pagi masyarakat sudah antre. Dan ini baru saja dibuka jam 10 sudah diserbu," kata Menparekraf Sandiaga usai membuka Jakarta X Beauty, di Jakarta Convention Center, Kamis, 3 Agustus 2023. Menparekraf Sandiaga mengaku senang dengan kehadiran Jakarta X Beauty yang memperlihatkan betapa banyak pelaku usaha kecantikan lokal yang menghadirkan ragam produk berkualitas dan tidak kalah dengan produk luar negeri. Begitupun dengan animo masyarakat yang sangat besar terhadap produk kecantikan lokal."Dan menurut saya inilah gerakan dari ekonomi kreatif kita terutama dari konsumsi yang sangat membuka peluang usaha dan lapangan kerja," ujar Sandiaga.Tercatat total transaksi kegiatan tahunan Female Daily 2022 yang diselenggarakan di tiga kota yaitu Jakarta, Medan, dan Surabaya nilainya berhasil mencapai lebih dari Rp150 miliar.Sementara di tahun 2023, Female Daily mengadakan event beauty ini tidak hanya di Jakarta tapi juga di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Medan, Bandung, dan ditutup dengan Jakarta X Beauty yang kedua pada Desember 2023.Diperkirakan pertumbuhan dari sisi pengunjung, transaksi, dan juga brand yang berpartisipasi akan naik lebih dari 3 hingga 5 kali lipat dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan komitmen yang terjalin dengan baik dari beauty enthusiasts maupun beauty brands."Total transaksi event ini pada 2022 adalah Rp150 miliar. Saya barharap tahun ini naik dua kali lipat jadi Rp300 miliar. Karena acara ini berlangsung empat hari dengan proyeksi 120 ribu kunjungan. Jadi kalau misalnya kita bisa spending-nya itu bisa 2-3 juta/pax dikali 120 ribu pengunjung itu bisa Rp300 miliar-Rp350 miliar. Ini harapannya. Jadi harus pada rojali (rombongan jadi beli) ya," kata Sandiaga."Dan saya berharap masyarakat Jakarta dan sekitarnya ayo datang ke JCC. Wajib datang. Apalagi yang mau glowing, yang mau sekalian healing, beautyvibing_ datang ke sini karena all set shine and slay," ujar Sandiaga.Jakarta X Beauty kembali digelar oleh Female Daily di Hall A dan B Jakarta Convention Center Senayan selama empat hari mulai Kamis, 3 Agustus 2023 hingga Minggu, 6 Agustus 2023.Mengangkat tema utama "Beauty Recharged". Jakarta X Beauty didukung oleh LazBeauty sebagai Platinum Partner tahun ini membawa pesan sustainability, kindness, and self-love.Di mana Female Daily bergerak untuk mendukung hal-hal baik seputar mencintai diri sendiri hingga kelestarian alam dan lingkungan.Tidak hanya menghadirkan lebih dari 250 brand kecantikan, Jakarta X Beauty juga akan memberikan pengalaman seru bagi semua yang terlibat. Pengunjung bisa bertemu dan berinteraksi langsung dengan banyak publik figur, influencer dan para pelaku industri di bidang kecantikan.Salah satu public figure yang menarik perhatian adalah Aldy Taher yang hadir untuk menghibur para pengunjung. Aldy juga berkesempatan menyapa Menparekraf Sandiaga Uno yang kemudian menyanyikan lagi "Yellow" milik Coldplay."Look at the star, look how the shine for you. I love you Jakarta x Beauty. I love you Pak Sandi. Saya merasa terhormat sebagai Christ Martin Indonesia yang dikukuhkan oleh Pak Sandi, Coldplay kearifan lokal, bisa hadir di Grand Launching Jakarta X Beauty today," kata Aldyi.Turut mendampingi Menparekraf Sandiaga, Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf/Baparekraf, Dwi Marhen Yono dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenparekraf/Baparekraf, Nur Asia Uno.