7 Langkah Bikin Alis Lebih Tegas dan Tahan Lama

1. Sikat alis

2. Tap menggunakan bedak

3. Bingkai alis

4. Isi alis

5. Ratakan produk

6. Rapikan dengan concealer

7. Merapikan sudut belakang

(FIR)

: Akhir tahun merupakan bulan langganan untuk membuat acara, mulai dari pesta pernikahan hingga wisuda. Kerap kali setiap acara para perempuan ingin tampil berbeda menggunakan makeup andalannya. Tetapi, make up natural sehari-hari saja mungkin kurang pantas untuk dikenakan di acara besar.Biasanya jika ada acara yang menghadirkan banyak orang, wanita lebih pantas menggunakan make up flawless dan bold. Make up tersebut juga bisa didapatkan dengan tampilan alis yang lebih tegas, kaku, dan tahan lama. Karena bentuk alis tersebut akan bisa mempertegas ilustrasi wajah kamu.Simak artikel ini untuk mengetahui cara membuat alis yang sesuai untuk menghadiri acara:Dimulai dari merapikan alis dengan menyikatnya menggunakan produk brow wax atau brow soap agar alis lebih kaku. Kamu bisa menyikat semua ais ke arah atas baru setelah itu dirapikan dan bentuk sisi luarnya.Menggunakan produk di atas akan membuat alis kaku dan sedikit lengket. Tap alis menggunakan bedak akan membuat produk tersebut menempel lebih lama, juga memudahkan untuk melanjutkan langkah berikutnya.Selanjutnya jika alis sudah set, maka segera membingkai alis dengan brow powder shade medium yang tak terlalu gelap dan tak terlalu terang. Mulai bingkai alis dari tengah ke ujung belakang dan kemudian lanjutkan ke sisi depan bagian bawah.Jika kamu sudah membingkai alis sesuai dengan kemauanmu, langkah berikutnya adalah mengisi alis menggunakan produk brow powder yang sama. Kamu juga cukup mengisi bagian tengah ke belakang saja.Selanjutnya kamu perlu membaurkan produk ke sisi bagian depan menggunakan kuas bersih. Agar pembauran terlihat sempurna kamu harus melakukannya secara perlahan dan hati-hati.Untuk mempertegas garis alis, penggunaan concealer untuk merapikan sisi alis bagian luar itu perlu. Dengan penggunaan ini juga bisa memberikan ilustrasi alis dan mata yang lebih bersih.Langkah terakhir kamu perlu merapikan sudut belakang alis menggunakan spidol alis agar lebih sempurna.