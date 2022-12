7 Kondisi Kulit Ini Seperti Jerawat, Padahal Bukan, Waspada

1. Rosacea

2. Folikulitis

(Keratosis pilaris adalah kondisi ketika permukaan kulit menjadi kasar dan muncul bintil-bintil kecil mirip tekstur pada permukaan kulit ayam. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)

3. Keratosis pilaris

4. Dermatitis perioral

5. Hiperplasia sebaceous

6. Rambut tumbuh ke dalam

7. Karsinoma sel basal

(TIN)

Memiliki masalah di kulit wajah pasti meresahkan. Apalagi kalau muncul bintik kecil kemerahan. Obat jerawat tentu menjadi solusi untuk mengatasinya. Tapi hati-hati, bintik kemerahan di wajah, tidak melulu jerawat, loh. Memang, beberapa penyakit kulit di wajah, mirip seperti jerawat, tapi ternyata membutuhkan perawatan medis tertentu.Ingat, berbeda permasalahannya, tentu berbeda pula penanganannya. Nah, agar tidak salah mengobatinya, yuk, kenali beberapa kondisi kulit yang tampak seperti jerawat , seperti yang telah dirangkum dari laman The Healthy.Merupakan gangguan peradangan kronis yang sering dikacaukan dengan jerawat. Tidak seperti jerawat, rosacea umumnya dipicu oleh respons terkait histamin dan oleh makanan pedas, kafein, dan alkohol. Perawatan biasanya menggabungkan perubahan pola makan dan gaya hidup, resep topikal, dan beralih ke formula perawatan kulit yang tidak menyebabkan iritasi.Umum terjadi pada musim panas. Folikulitis merupakan peradangan pada folikel rambut, ditandai dengan jerawat kecil berwarna merah, yang mungkin berisi nanah (menyerupai komedo putih). Bisa juga terasa gatal atau nyeri.Dalam kasus yang lebih parah menjadi luka berkerak. Mereka bisa muncul di mana saja, utamanya area di mana sering terjadi gesekan, seperti paha, pantat, leher, dan ketiak. Menurut dokter kulit Kota New York Francesca Fusco, MD, folikulitis dapat disebabkan oleh bakteri dan muncul dalam beberapa versi.Beberapa contohnya termasuk bakteri folikulitis, yang cenderung memengaruhi area janggut pria, dan folikulitis pseudomonas, di mana paling sering ditemukan di air hangat yang terkontaminasi.Kasus folikulitis ringan dapat diobati dengan pembersih berbasis benzoil peroksida dan asam salisilat tanpa resep dan krim. Kasus yang lebih parah mungkin memerlukan antibiotik oral. Untuk folikulitis yang melibatkan infeksi jamur, ada pembersih antiragi, atau obat antijamur dengan resep mungkin diperlukan.Adalah kondisi kulit kronis yang ditandai dengan benjolan kasar (merah, putih, atau berwarna kulit). Biasanya di lengan dan kaki bagian atas yang terasa seperti ampelas. Benjolan kecil ini disebabkan oleh jumlah keratin yang tidak normal yang menghalangi folikel rambut.Meskipun kondisinya tidak berbahaya, namun dapat menyebabkan gatal dan kekeringan. Pelembap dapat membantu meringankan gejala ini. Dokter kulit New York City Debra Jaliman, MD, merekomendasikan untuk mengobati keratosis pilaris dengan retinoid topikal dan krim yang mengandung asam salisilat dan asam laktat, yang bekerja untuk mengangkat sel kulit mati dan mencegah folikel tersumbat.Ruam wajah yang meradang versus jerawat, ini disebabkan oleh bakteri. Biasanya terlihat di sekitar mulut. Penyebab paling umum adalah penggunaan steroid topikal, tetapi juga dapat disebabkan oleh fluoridasi dalam pasta gigi. Perawatan yang direkomendasikan adalah menghentikan semua steroid topikal (baik resep maupun OTC), krim wajah berat, dan pasta gigi berfluorinasi.Sebaliknya, memilih pembersih yang ringan dan tidak mengiritasi serta losion ringan yang tidak komedogenik. Antibiotik oral dan topikal adalah pilihan pengobatan yang efektif. Kondisi ini juga dapat disebabkan oleh pertumbuhan berlebih dari tungau kulit dan perawatan yang lebih baru menargetkan organisme ini.Kondisi genetik ini ditandai dengan benjolan berbentuk donat berwarna daging yang berkembang di dahi, pipi, hidung, dan dagu. Lesi ini sebenarnya kelenjar minyak yang membesar. Hiperplasia sebasea bersifat jinak.Namun beberapa orang memilih untuk merawatnya karena alasan estetika. Salah satu pilihan perawatan disebut electrodessication, alat yang mengalirkan arus listrik ke dalam kulit untuk membantu mengurangi munculnya lesi.Rambut yang tumbuh ke dalam adalah rambut yang berbalik dan tumbuh kembali ke dalam kulit, menimbulkan tonjolan. Mereka bisa terlihat persis seperti jerawat dan muncul sebagai benjolan putih, benjolan merah, atau kista.Mereka paling umum di sekitar zona bikini dan ketiak pada wanita, dan pada pria, akan sering melihatnya di dagu, pipi, dan leher bagian atas (area janggut). Sering kali rambut yang tumbuh ke dalam akan hilang dengan sendirinya. Tetapi jika terinfeksi, kamu harus membuat janji dengan dokter kulit.Karsinoma sel basal adalah jenis kanker kulit yang tumbuh lambat yang berasal dari lapisan dasar epidermis. Biasanya disebabkan oleh paparan sinar UV yang berlebihan, termasuk sinar matahari dan lampu tanning.Sel-sel basal terlihat seperti benjolan yang mengilap, tembus cahaya, atau merah muda dengan pembuluh darah kecil. Jika memiliki lesi yang tidak kunjung sembuh setelah satu atau dua bulan, temui dokter kulit untuk evaluasi.Perawatan termasuk terapi fotodinamik, operasi Mohs (jenis operasi khusus kanker kulit untuk memastikan margin yang jelas, sambil meminimalkan jumlah kulit yang diangkat), dan pengikisan jaringan.