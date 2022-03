5 Faktor yang Perlu Dipertimbangkan Ketika Memilih Serum Wajah

1. Sesuai jenis kulit

2. Serum anti jerawat

(Serum yang mengandung vitamin C merupakan serum terbaik yang cocok untuk semua jenis kulit. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

3. Serum pelembap

(Pilihlah serum yang memilih serum yang ringan dan mudah diaplikasikan. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

4. Kandungan vitamin C

5. Ringan dan mudah diaplikasikan

Jika kamu seorang pencinta perawatan kulit , tentu kamu sudah tak asing dengan manfaat serum untuk kulit wajah. Sebagai bagian dari rutinitas perawatan kulit untuk mengatasi jerawat yang sering muncul, mengurangi kulit berminyak, atau melembapkan kulit , serum adalah formulasi yang lebih kuat daripada krim.Karena terbuat dari bahan aktif yang menargetkan masalah tertentu, serum bekerja tanpa lelah untuk mengatasinya. Serum adalah produk terbaik untuk mendapatkan kulit sehat, lembap dan bercahaya.Mengutip dari HealthShots, Dr Aparna Santhanam, Dermatologist and Skin Expert, ITC Charmis menyebutkan lima faktor yang perlu jadi pertimbanganmu dalam memilih serum, di antaranya:Saat memilih serum wajah, penting untuk dipahami bahwa ada berbagai jenis serum serta komponen khusus yang perlu dipertimbangkan berdasarkan jenis kulit. Sangat penting untuk memahami jenis kulitmu sebelum berinvestasi dalam produk perawatan kulit. Bagaimana caranya? Sangat sederhana, perhatikan saja bagaimana pori-pori dan kulitmu terasa ketika bangun tidur. Apakah berminyak atau justru kering.Jika kamu memiliki kulit berjerawat, serum dengan bahan aktif asam salisilat bekerja dengan baik. Pilih serum setidaknya yang mengandung dua persen asam salisilat untuk mengelupas, mengontrol minyak, dan mencegah penyumbatan pori-pori. Kamu juga dapat memilih serum yang mengandung Niacinamide, yang membantu mengurangi bintik hitam dan pigmentasi untuk warna kulit yang lebih merata.Ini sangat ideal untuk semua jenis kulit dan menenangkan kemerahan pada jerawat serta mengurangi sebum berlebih. Bahkan, pada penggunaan langsung kandungan ini dapat membuat kulitmu jadi glowing.Melembapkan kulit adalah langkah pertama menuju kulit yang sehat. Pilih serum dengan bahan-bahan seperti Hyaluronic Acid, Seaweed, dan Chia Seed yang memiliki sifat melembapkan dan menutrisi yang sangat baik. Sebagian besar serum wajah yang menghidrasi juga disematkan dengan Pro-Vitamin B5. Ia bekerja sebagai humektan yang merevitalisasi dan menghidrasi kulit kusam membuat kulit terlihat sehat dan ternutrisi dengan baik.Ada berbagai macam serum yang tersedia untuk semua jenis kulit. Yang terbaik adalah mencari serum yang mengandung Vitamin C di dalamnya. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang dapat menghilangkan bintik hitam, kusam, warna kulit tidak merata serta mencerahkan kulit.Ada alasan mengapa kebanyakan dari kita menyukai serum sebagai produk perawatan kulit. Dengan segudang manfaat, harga terjangkau, bahan aktif, aplikasi sederhana, dan penggunaan multiguna, produk ini memberikan nilai uang yang jauh lebih tinggi dibandingkan produk perawatan kulit lainnya.Dr Santhanam mengatakan langkah pertama merawat kulit adalah mempelajari apa yang benar-benar dibutuhkan oleh kulitmu, mengatur budget pembelian skincare, dan memilih serum yang ringan dan mudah diaplikasikan."Ingat, setiap jenis kulit membutuhkan perawatan kulit khusus, jadi pilihlah bahan-bahan yang menutrisi dan menghidrasi kulit. Anda harus tahu bahwa perawatan kulit adalah aktivitas luar-dalam. Jadi, tetap terhidrasi, mengonsumsi makanan bergizi dan jaga mood Anda tetap baik. Cahaya batin (Inner glow) Anda akan selalu terlihat di wajah Anda!" pungkas dr. Santhanam.