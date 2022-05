Laksmi Shari Deneefe Suardana asal Bali Dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 2022

(FIR)

Laksmi Shari Deneefe Suardana dari Bali terpilih sebagai Putri Indonesia 2022. Penobatan Putri Indonesia ke-27 itu digelar di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat 27 Mei 2022.Terpilihnya Laksmi ditandai penyerahan mahkota oleh Puteri Indonesia 2020, Ayu Maulida Putri atau Ayuma, yang sempat disandangnya selama dua tahun, lantaran tak adanya perhelatan Putri Indonesia karena pandemi covid-19.Laksmi menyisihkan 43 finalis hingga menembus 11 besar. Kesebelas finalis tersebut berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta 5, Sulawesi Selatan 2, Nusa Tenggara Barat 2, Banten 1, Sulawesi Tenggara, dan DKI Jakarta 3."Semua hal yang pernah saya lalui, semua hal yang pernah saya jalani selama hidup, saya percaya di dunia ini, pengalaman apapun bisa memperkuat saya," ujar Laksmi saat dinobatkan sebagai Putri Indonesia 2022.Sementara itu posisi runner up atau Putri Indonesia Lingkungan diraih oleh finalis asal DKI Jakarta 5, Cindy May McGuire. Sedangkan posisi runner up 2 atau Puteri Indonesia Pariwisata dimenangkan oleh finalis asal Jawa Timur, Adinda Chreseilla.Berikut daftar lengkap pemenang Puteri Indonesia 2022.Puteri Indonesia 2022: Laksmi Shari Deneefe Suardana (Bali)Runner up 1 (Puteri Indonesia Lingkungan): Cindy May McGuire (DKI Jakarta)Runner up 2 (Puteri Indonesia Pariwisata): Adinda Chreseilla (Jawa Timur)1. Magiana Ignasia (Kalimantan Timur)2. Adinda Chreseilla (Jawa Timur)3. Fransisca (Kalimantan Selatan)Puteri Indonesia Berbakat 2022: Angelia Rizky (DKI Jakarta)Puteri Indonesia Kostum Tradisional Terbaik 2022: Jasmin K Dhilom (Maluku).